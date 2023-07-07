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Sahte ilaç vurgunu! Çin'den Türkiye’ye uzanan çete nasıl çökertildi?

Çin’den başlayıp Türkiye’ye uzanan uluslararası sahte ilaç çetesi çökertildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Esenyurt ve Beylikdüzü’nde operasyon düzenledi. Yabancı uyruklu 2 eczacı gözaltına alındı. Peki sahte ilaçların içerisinde ne var? Milyarlarca dolarlık sahte ilaç vurgunu nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

07.07.2023 - 11:51 |
Sahte ilaç vurgunu! Çin'den Türkiye’ye uzanan çete nasıl çökertildi?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün sabah saatlerinde sahte kanser ilacı, sahte botoks ve kan sulandırıcı gibi ilaçların üretiminin yapıldığı tespit edilen 15 adrese operasyon düzenledi. Bu çerçevede yürütülen 5 aylık teknik takip çalışmalarında yabancı uyruklu 2 şüpheli gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan sahte ilaç ele geçirildi.

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Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin İstanbul'da eczanesi olduğu ve piyasadaki gerçek ilaçların barkotlarını ikizleme yöntemi ile kare kodlarını kopyalayarak ilaç takip sistemine yakalanmadan ilaçların satışını gerçekleştirdiği öğrenildi.

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