Sahte doktordan sonra bir skandal daha! Hukuk 100 bin, işletme 10 bin TL

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır pratisyen hekim olarak çalışan Ayşe Özkiraz’ın sahte doktor olduğu ortaya çıkmış, evindeki aramalarda; sahte doktor kimlik kartları, sahte diplomalar, çeşitli hastanelere ait kimlikler bulunmuştu.

'E-DEVLET'TE MEZUN GÖRÜNECEKSİN VAADİ'

Kanal D Haber'den Ertan Büyükahıska'nın haberine göre; internet sitelerinden 'Diploma sahibi olun, E-Devlet ve YÖK kayıtlı!' başlıkları ile diploma satışı yapan sahtekarlar, söz konusu diplomaların devlet üniversitelerine ait olduğunu, satın alındığı takdirde e-Devlet'te 'mezun' olarak görüleceğini ve diplomalarla KPSS'ye giriş yapılabileceğini öne iddia ediyor.

100 bin TL'ye hukuk fakültesi, 10 bin TL'ye işletme fakültesi diploması satan sahtekarlar, lise diplomasını 8 bin TL, üniversite diplomasını 15 bin TL, yüksek lisans diplomasını 20 bin TL'den satıyor.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

Çete üyeleri, internet sitesinde yer alan cep telefonu numaralarını sadece WhatsApp uygulaması üzerinden iletişime geçilmesi için kullanıyor. Sahte Diploma suçuna ilişkin konuşan Avukat Ahmet Çobanoğlu, "Kanunda ön görülen ceza miktarı, 2 yıldan 5 yıl" ifadelerini kullandı.