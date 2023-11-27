Sahte diş doktoru skandalı! Hastaya kızdı dişlerini çekti ilaç yazdı, şok eden olay

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre İstanbul’da yaşayan Hakan Yıldırım (42), diş ağrısı nedeniyle Kağıthane’de bulunan diş kliniğini aradı. Telefonu açan Cemal Şenaslan, kendisini diş doktoru olarak tanıtarak, Hakan Yıldırım’a akşam saatlerinde kliniğe gelmesini istedi. Hakan Yıldırım, diş muayenesi için kliniğe gittiğinde kendisini bir üniversitede öğretim görevlisi olarak tanıtan Cemal Şenaslan karşıladı. Muayene sonucu Cemal Şenaslan 4 dişinin çekilmesi gerektiğini söyledi. Hakan Yıldırım da apseli dişlerin çekilmesinin doğru olmadığını söylemesi üzerine sinirlenen Cemal Şenaslan’ın ‘Sen işimi bana mı öğretiyorsun’ diyerek tepki gösterdi. Ardından diş protezi yapma vaadiyle Hakan Yıldırım’a anestezi yaparak ön üstteki dört dişini çekti.

1000 LİRA ÜCRET ALDI

Diş çekimi sırasında dayanılmaz derecede canı yanan Hakan Yıldırım’a reçete yazan Cemal Şenaslan, 1000 lira muayene ücreti alarak fiş veya fatura ödemeden hastayı gönderdi. Dişleri çekildikten sonra yüzü balon gibi şişen ve dayanılmaz acılar çeken Hakan Yıldırım, ilaçlarını almak için eczaneye gitti. Eczacı ilaç ücretini isteyince, Hakan Yıldırım SGK’lı olduğunu ve ücret talep edilmemesi gerektiğini söyledi. Eczacının reçetenin kaşesiz olduğunu, kaşe imza yapılırsa ücret ödemeyeceğini söylemesi üzerine Hakan Yıldırım, dişlerini çektirdiği muayenehaneye gitti. Muayenedeki doktor İbrahim Levent Ç., ‘Tedavini kim yaptıysa o yapsın kaşeyi, Cemal benim temizlikçimdir, akşamları gelip temizlik yapar’ deyince Hakan Yıldırım’ın dünyası başına yıkıldı.

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HAPİS CEZASI VERİLDİ

Müvekkilinin dişinin daha da kötüye gitmesi üzerine devlet hastanesinin acil servisine gittiğini dilekçesinde belirten Hakan Yıldırım’ın avukatı Oğuzhan Er, “Cemal Şenaslan hakkında, diplomasız olarak diş hekimliği mesleğini icra ettiği gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştır” dedi.

Avukat Oğuzhan Er dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Cemal Şenaslan, yaşanan olayda tam kusurludur. Müvekkil, bedeninde meydana gelen zarar dışında ruhsal anlamda da mağdur olmuştur. Bu nedenle 100 bin lira manevi tazminatın faiziyle birlikte Cemal Şenaslan’dan tahsilini istiyoruz.”

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