GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Fırtına nedeniyle yük gemisi karaya oturdu; 11 mürettebat kurtarıldı
ABONE OL

Fırtına nedeniyle yük gemisi karaya oturdu; 11 mürettebat kurtarıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gübre yüklü gemi, fırtına nedeniyle karaya oturdu. Gemideki personel, itfaiye merdiveni ile tahliye edildi.

27.11.2023 - 08:47 | | Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), (DHA)
Fırtına nedeniyle yük gemisi karaya oturdu; 11 mürettebat kurtarıldı

İnebolu ilçesinde iskelede yük boşaltan Kamboçya bayraklı 'Vamos' adlı gübre yüklü gemi, şiddetli fırtınada halatları koparak sürüklendi. Gemi, İnebolu Limanı Filli Köşk karşısında karaya oturdu. Gemideki 2'si Türk 11 kişilik mürettebatın kurtarılması amacıyla AFAD, sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Gemideki personelden biri halatla denize atlayıp karaya çıktı. Personel, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Diğer personel de gemiye yanaşan itfaiye aracından uzatılan merdivenle kurtarıldı.

DENİZ SEVİYESİ YÜKSELDİ

Öte yandan, ilçede etkili olan fırtına sonucu deniz seviyesi yükseldi. Dev dalgalar nedeniyle Boyranaltı Sahili İsmetpaşa Caddesi'ni suyla doldu. Caddedeki binalara kadar gelen deniz suyu nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. (DHA)

GÜNCEL HABERLER

Gazze'de insani ara! ABD savaş gemisine balistik füze atıldı, Netanyahu'dan Hamas'ın 'ateşkes' mesajına ilk yanıt geldi

Gazze'de insani ara! ABD savaş gemisine balistik füze atıldı, Netanyahu'dan Hamas'ın 'ateşkes' mesajına ilk yanıt geldi

Sahte diş doktoru skandalı! Hastaya kızdı dişlerini çekti ilaç yazdı, şok eden olay

Sahte diş doktoru skandalı! Hastaya kızdı dişlerini çekti ilaç yazdı, şok eden olay

Türkiye'ye dolar yağdı! 1 ayda 10 milyar dolar giriş oldu

Türkiye'ye dolar yağdı! 1 ayda 10 milyar dolar giriş oldu