Sahte bal uyarısı: Gözle, damak tadıyla anlamak mümkün değil

Artvin balının son yıllarda kalitesiyle ön plana çıkmasının ardından, internet sitelerinde sahte bal satışı da artış gösterdi. Artvin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İbrahim Durmuş, bu durumun Artvinli üreticileri olumsuz etkilediğini ve sahte bal ile mücadele konusunda hukuki sürecin başlatıldığını söyledi.





Durmuş, "Son yıllarda Artvin balının kalitesiyle ön plana çıkmasıyla sahtekârlar, site üzerinden Artvin balı adı altında bal satmaya başladılar. Bu da bizim Artvin arıcısını çok yordu. Artvin'de yaklaşık bin 400 kayıtlı arıcı bulunmakta. Sahte balı ağzıma almak istemiyorum çünkü Artvin'de sahte bal bulmak çok zor. Arıcılarımızın hiçbirinde sahtekârlık yoktur. Ancak dışarıda sahte bal, ‘Artvin balı' adıyla satılıyor. Bu da bizim için büyük bir sorun. Sahte balı anlamak için laboratuvar gerekir. Gözle, damakla, balın akışına bakarak sahte olup olmadığını anlayamayız. Analiz yapmadan karar verilemez" diye konuştu.

"ŞİŞEDEKİ BAL, BAL OLMAYABİLİR"

Alınan balın üzerinde etiketi, dolum tarihi, hangi tesiste dolduğu, son kullanma tarihi ve parti numarası olmayan ürünlere güvenilemeyeceğini belirten Durmuş "Şişedeki pekmezi bal diye satarlar. Tüketiciler mutlaka güvenilir üreticiden alışveriş yapmalı. Hele hele Artvin'den almalılar. Artvin balı bin 500 ila 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Ancak son günlerde bazı sitelerde gramı milyon dolara satılan bal ilanları görüyoruz. Bu tür ilanlara kimse inanmasın. Biz arıcılar bakanlıktan işletme numarası almadan üretim yapamıyoruz. Vatandaşlar bu numaraları kontrol ederek balın kime ait olduğunu görebilir. Böylece güvenle tüketebilirler" şeklinde konuştu.

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"ARTVİN COĞRAFYASI SAYESİNDE 6 FARKLI BAL TÜRÜ ÜRETİYORUZ"

Artvin'in coğrafi yapısının farklı rakımlarda çeşit çeşit bal üretimine olanak tanıdığını ifade eden Durmuş, "Artvin'de kestane balı, çiçek balı, ıhlamur balı, orman gülü balı, yaban mersini balı ve yayla balı üretiliyor. 0 rakımdan 2 bin 600 rakıma kadar arılarımız nektar topluyor. Bu zenginlik, balımıza da yansıyor" ifadelerini kullandı.