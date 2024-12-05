Sahte altını tespit eden kuyumcuya plaket verildi

DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, Diclekent bölgesinde faaliyet gösteren kuyumcu Sabahattin Soydan'ı, işindeki özverisi ve dikkatli çalışmaları nedeniyle tebrik etti. Yüksel, Soydan'ın sahte altını tespit ederek birçok esnafın mağduriyetini önlediğini dile getirip, bu örnek davranışın diğer kuyumculara da ilham kaynağı olması temennisinde bulundu.

'ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEMİŞTİR'

DİKO Başkanı Mehmet Yüksel, “Sabahattin Soydan, mesleğinin gerekliliklerini büyük bir hassasiyetle yerine getirerek örnek bir davranış sergilemiştir. Kendisine bu özverili çalışmaları nedeniyle Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası olarak teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz” dedi.

Sabahattin Soydan'a başarılarından ötürü bir plaket takdim edilirken, Başkan Yüksel diğer kuyumculardan da benzer bir titizlik ve hassasiyet beklediklerini vurguladı.