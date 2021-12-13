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Sahte alkol kabusu devam ediyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Sahte alkol kabusu yine can almaya devam ediyor. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde metil alkolden yaptıkları içkiyi içen 2 arkadaş hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta da sahte alkol içen 7 kişiden 3’ü hayatını kaybetti, 4’ünün tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Ölümlerle ilgili soruşturma kapsamlı soruşturma başlatıldı.

13.12.2021 - 18:50 | | DHA/İHA
Sahte alkol kabusu devam ediyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde metil alkolden yaptıkları içkiyi içen 2 arkadaş hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Çınarcık’da Oto tamir işi ile uğraşan Ekrem T. (56) ve yakın arkadaşı Mehmet Y. (66) bir gece öncesi kendileri yaptıkları sahte içkiden içtiler. Çınarcık Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesinde bulunan iş yerinde yaşayan Ekrem T. sabah dükkanını açmayınca komşuları ihbarda bulundular. Olay yerine gelen güvenlik güçleri Ekrem T.'yi yatağında hareketsiz bulunca, sağlık ekiplerine haber verdi. 112 ekiplerinin kontrolünün ardından Ekrem T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayı araştıran güvenlik güçleri Ekrem T. ile beraber alkol aldıkları belirlenen Mehmet Y.'nin yalnız yaşadığı Hasan Baba Mahallesindeki evine mahalle muhtarı ile giderek onun da cesedine ulaştı.

İÇKİLERİ KENDİLERİ YAPMIŞ

Biri iş yerinde, diğeri de evinde ölü bulunan 2 arkadaşın cesedi kesin ölüm nedeni tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından cenazeleri yakınlarına teslim edilen 2 arkadaştan Ekrem T. Adapazarı'nda, Mehmet Y. ise Yalova'da toprağa verildi.

Yakınları ise iki arkadaşın uzun süredir kendileri için içki ürettiklerini belirtti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş’ta sahte alkol içen 7 kişiden 3’ü hayatını kaybetti, 4’ünün tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Alınan bilgi ve iddialara göre, il merkezi ile Elbistan ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle toplam 7 kişi, KSÜ Tıp Fakültesi ve Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumları ağır olan Aytekin K. (65), Şahin B. (55) ve A.Ç. adlı şahıslar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Diğer 4 kişinin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikleri öğrenildi.

3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sahte içki olayı ile ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

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