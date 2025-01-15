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Sahte alkol İstanbul'da can aldı! Arnavutköy'de alkol alan 3 işçiden biri hayatını kaybetti

İstanbul'da sahte alkol skandalı devam ediyor. Arnavutköy'de bulunan bir bisiklet fabrikasında çalışan 3 Türkmen uyruklu şahıs sahte alkol nedeniyle hastanelik oldu. İşçilerden 1'i yaşamını yitirdi.

15.01.2025 - 16:20 | | İHA
Sahte alkol İstanbul'da can aldı! Arnavutköy'de alkol alan 3 işçiden biri hayatını kaybetti

İstanbul'da sahte alkol skandalı devam ediyor. 65 kişi zehirlendi, zehirlenen kişilerden 19'u yaşamını yitirirken 43 kişinin hastanelerdeki tedavisi devam ediyor. Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde bulunan bir bisiklet fabrikasında çalışan ve orada konakladıkları öne sürülen 3 işçi sahte alkol nedeniyle fenalaştı.

Sahte alkol İstanbulda can aldı Arnavutköyde alkol alan 3 işçiden biri hayatını kaybetti

Fenalaşan işçiler önce Hadımköy Mahallesi'nde bulunan özel bir hastaneye daha sonra Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden Samat Tugalov isimli kişi hastanede yaşamını yitirirken aynı fabrikada çalışan diğer 2 arkadaşının ise tedavisi devam ediyor. Olayın yaşandığı fabrika devam ederken polis ekiplerinin satış ve üretim yapılan noktalarla alakalı çalışmaları devam ediyor.

SON 72 SAATTE 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul genelinde son 72 saatte sahte içkiden zehirlenen 65 kişi hastaneye kaldırıldı. Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir olmak üzere çeşitli ilçelerde hastanelere başvuranlar tedavi altına alındı. 65 kişiden 19'u yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 kişinin taburcu olduğu öğrenilirken, 43 hastanın ise tedavilerine devam edildiği belirtildi. Ölenlerin bazılarının yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Sahte içkiden ölen Otabek Primov, Ravşan Sayitniyozov, Talypjan Durdyyev, Mehdi Alhasan otopsi işlemleri Adli Tıp Kurumu'nda sürüyor.

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