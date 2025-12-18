Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı yapacak mı? 2025 uzman erbaş alımı ne zaman, başvuru şartları neler, askerlik şartı aranıyor mu?

Haberin Devamı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.

BAŞVURULAR e-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 19-29 Aralık tarihleri arasında, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

ASKERLİK ŞARTI ARANIYOR MU?

Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (19 Aralık 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.