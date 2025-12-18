GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSahil Güvenlik uzman erbaş alımı yapacak mı? 2025 uzman erbaş alımı ne zaman, başvuru şartları neler, askerlik şartı aranıyor mu?
HaberlerGündem Haberleri Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı yapacak mı? 2025 uzman erbaş alımı ne zaman, başvuru şartları neler, askerlik şartı aranıyor mu?

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı yapacak mı? 2025 uzman erbaş alımı ne zaman, başvuru şartları neler, askerlik şartı aranıyor mu?

18.12.2025 - 14:03Güncellenme Tarihi:
Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı yapacak mı? 2025 uzman erbaş alımı ne zaman, başvuru şartları neler, askerlik şartı aranıyor mu?

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruların 19–29 Aralık tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacağı bildirildi.

Haberin Devamı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu.

BAŞVURULAR e-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular, 19-29 Aralık tarihleri arasında, "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (1 Ocak 1998 ve daha sonra doğmuş olanlar) gerekiyor.

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı yapacak mı 2025 uzman erbaş alımı ne zaman, başvuru şartları neler, askerlik şartı aranıyor mu

ASKERLİK ŞARTI ARANIYOR MU?

 Adayların, askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları, askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için de terhis üzerinden 5 yıldan fazla süre (19 Aralık 2020 tarihi ve sonrasında terhis olanlar) geçmemiş olması isteniyor.

İLGİLİ HABER

KPSS-2025/2 tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne zaman sona erecek? İşte adım adım başvuru rehberi
KPSS-2025/2 tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne zaman sona erecek? İşte adım adım başvuru rehberi

Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

Güncel Haberler

Zeytinyağı fiyatları açıklandı: Rekolte düştü, Tariş fiyat artırdı
#Ekonomi

Zeytinyağı fiyatları açıklandı: Rekolte düştü, Tariş fiyat artırdı

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı yapacak mı? 2025 uzman erbaş alımı ne zaman, başvuru şartları neler, askerlik şartı aranıyor mu?
#Gündem

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı yapacak mı? 2025 uzman erbaş alımı ne zaman, başvuru şartları neler, askerlik şartı aranıyor mu?

Kahramanmaraş Menzelet Barajı’nda balıkçı ağlarına dev takıldı
#Gündem

Kahramanmaraş Menzelet Barajı’nda balıkçı ağlarına dev takıldı