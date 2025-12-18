KPSS-2025/2 tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ne zaman sona erecek? İşte adım adım başvuru rehberi

Haberin Devamı

ÖSYM tarafından yürütülen KPSS merkezi atama süreci için adayların merakla beklediği KPSS 2025/2 tercih kılavuzu yayımlandı. Peki, KPSS tercihleri nasıl yapılır ve adaylar nelere dikkat etmeli? İşte merkezi atama süreci hakkında bilinmesi gerekenler.

KPSS 2025/2 TERCİH KILAVUZU NELERİ KAPSIYOR?

2025/2 merkezi atama kılavuzu ile adaylar, puan türlerine göre hangi kadrolara başvurabileceklerini öğrenebiliyor. KPSS 2025/2 kılavuzu, kontenjan bilgileri ve puan şartlarını içeriyor. Ayrıca ÖSYM tercih kılavuzu 2025 adaylara tercihlerini doğru ve eksiksiz yapmaları için yol gösteriyor.

MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar, merkezi atama ne zaman sorusuna yanıt arıyorsa, ÖSYM tarafından yayımlanan takvimi takip etmeleri gerekiyor. Başvurular, ÖSYM merkezi atama 2025/2 sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacak. Peki, KPSS tercih başvurusu hangi kanallardan yapılabilir?

KPSS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

ÖSYM tercih sistemi üzerinden e-Devlet doğrulaması ile giriş yapılabilir.

Adaylar, KPSS tercih kılavuzu’nda belirtilen kontenjan ve kadrolara göre tercihlerini oluşturabilir.

ÖSYM merkezi atama 2025 kapsamında tüm tercih işlemleri online olarak tamamlanabiliyor.

TERCİH ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILIR?

Tercih işlemini tamamlayan adayların yerleştirme sürecine dahil edilebilmesi için tercih ücretini yatırmaları gerekmektedir:

Tercih Ücreti: ÖSYM tarafından belirlenen ücret (130 TL) ödenmelidir.

ÖSYM'nin sitesinde yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılabilir.

Haberin Devamı

KPSS 2025/2 TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

ÖSYM KPSs tercih kılavuzundaki kadro ve puan bilgileri dikkatle incelenmeli.

Tercihler, 2025 2 tercih kılavuzu’nda belirtilen kurallara uygun şekilde yapılmalı.

Yanlış veya eksik tercihler, merkezi atama sürecinde sorun yaşanmasına sebep olabilir.

KPSS adayları, yayımlanan ÖSYM 2025 2 tercih kılavuzu ile merkezi atama süreci hakkında tüm bilgilere ulaşabilir ve tercihlerini hatasız tamamlayabilir. Detaylar için ÖSYM’nin resmi sitesi takip edilebilir.

SIK SORULAN SORULAR

1. ÖSYM 2025/2 tercih kılavuzu nereden indirilebilir?

Cevap: ÖSYM tarafından yayımlanan 2025/2 merkezi atama kılavuzu ve KPSS 2025/2 tercih kılavuzu, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden PDF formatında indirilebilir. Adaylar, siteye giriş yaptıktan sonra “Merkezi Atama Tercih Kılavuzu” bölümünden kılavuza ulaşabilir.

2. KPSS 2025/2 başvuruları son tarihi ne zaman?

Cevap: KPSS 2025/2 başvuruları, ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre başlatılmış olup, son başvuru tarihi kılavuzda açıkça belirtilmiştir. Adayların tercihlerini bu tarihe kadar elektronik ortamda tamamlamaları gerekmektedir.

3. Merkezi atama kılavuzunda hangi kadrolar yer alıyor?

Cevap: 2025/2 merkezi atama kılavuzu, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu çeşitli kadroları ve her kadro için gerekli KPSS puan türlerini listeler. Kadrolar, branş ve unvanlara göre ayrılmış şekilde KPSS tercih kılavuzunda detaylandırılmıştır.

Haberin Devamı

4. ÖSYM tercih işlemi nasıl onaylanır?

Cevap: Adaylar, ÖSYM merkezi atama 2025/2 sistemi üzerinden tercihlerini oluşturduktan sonra elektronik imza veya e-Devlet doğrulaması ile işlemlerini onaylayabilir. Onay işlemi tamamlanmadan tercih başvurusu geçerli sayılmaz. Tercihlerinizi tamamladıktan sonra mutlaka onay durumunu kontrol etmeniz önemlidir.

KPSS-2025/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ