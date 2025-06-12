Sağlık raporlarında yeni uygulama: Dijital takip dönemi başlıyor

Sağlık Bakanlığı, süresi 30 Haziran'da bitecek "engelli" ve "ilaç raporları"nın yenilenmesi amacıyla yeni uygulamayı hayata geçiriyor. Öncelikle süresi dolan rapor sahipleri, e-Rapor Sistemi üzerinden tespit edilip kısa mesajla bilgilendirilecek. Vatandaşların rapor sürekliliğini sağlamak adına başlatılan "Rapor Yenileme" süreci, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden yürütülecek.

Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre yalnızca hastaların erişebileceği, özel bir klinik tanımlandı. "Rapor Yenileme" kliniğinden, yalnızca belirlenen T.C. kimlik numaralarına sahip vatandaşlar randevu alabilecek.

12 AYA UZAYACAK

Kronik hastalığı olanların, daha önce geçerlilik süresi 30 Haziran'a kadar uzatılan ilaç raporları için 9 aylık, engelli bireylerin raporları içinse 12 aylık "Rapor Yenileme" takvimi oluşturuldu. Tüm hastaneler, "Rapor Yenileme" kliniği için MHRS'ye özel, randevu cetvelleri oluşturacak. Bu cetveller üzerinden 120 güne kadar ileri tarihli randevu planlaması olabilecek.Hastalar, randevu günü hastanelerde "MHRS Koordinasyon Birimi"ne gidecek. Bu birim, başvurunun niteliğine göre yönlendirme yapacak. Başvuru engelli raporu içinse Sağlık Kurulu'na, ilaç raporu içinse ilgili branş kliniğine kayıt sağlanacak. Raporlar yeniden düzenlenene kadar geçen sürede, mevcut raporlar ile işlem düzenlenebilecek. Ancak rapor yenileme dönemi sonunda yenilenmeyen raporlar geçerliliğini kaybedecek.