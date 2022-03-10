GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSağlık çalışanlarını ilgilendiriyor! Flaş karar, değişiyor
HaberlerGündem Haberleri Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor! Flaş karar, değişiyor
ABONE OL

Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor! Flaş karar, değişiyor

Sağlık çalışanlarını ilgilendiren önemli bir adım atılıyor. Toplumun tüm kesimlerinde tepki ile karşılanıyordu. Tamamen değişiyor. Sağlık personeline karşı işlenen şiddet ‘katalog suç’ kapsamına alınacak. Saldırgana iyi hâl indirimi de uygulanmayacak.

10.03.2022 - 08:14 |
Sağlık çalışanlarını ilgilendiriyor! Flaş karar, değişiyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti’nin hukukçu milletvekilleri arasında bir toplantı yapıldı. Görüşmede sağlık personeline yönelik şiddet suçuna getirilecek yeni yaptırımlar masaya yatırıldı.

'İYİ HAL İNDİRİMİ' UYGULANMAYACAK

İki bakanlığın koordinasyonunda hazırlanan yeni taslak ile sağlıkçıya karşı işlenen şiddet ‘katalog suç’ kapsamına alınacak. Bu kapsamdaki suçlar, tutuklama sebebi sayılıyor. Taslağın yasalaşması hâlinde doktor, hemşire gibi sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçların faillerinin tutuklu yargılanmalarının önü açılacak. Ayrıca sağlıkçıya karşı işlenen şiddet suçlarında verilecek hapis cezasının alt sınırın da artırılacak. Hem kadına karşı hem de sağlık personeline karşı şiddette iyi hâl indirimi de uygulanmayacak. Hâkim, ceza indirimi kararı verirse, somut gerekçe belirtmek zorunda olacak.

TAZMİNAT DAVALARINA TEDBİR

Bunun yanı sıra hatalı tedavi uyguladıkları iddiasıyla doktorlara karşı açılan tazminat davalarına da tedbir geliyor. Bunun için Sağlık Bakanlığında bir kurul oluşturulacak. Doktorun kusuru olup olmadığına bu kurul karar verecek. Eğer kusurluysa görevden uzaklaştırılabilecek ancak tazminatı devlet ödeyecek. Kusurlu değilse de herhangi bir şey olmayacak. Bu sayede, doktor tedavi uygularken korkak davranmayacak, kendine güvenecek. (Türkiye gazetesi)

Kar yağışı başladı! Kar günlerce sürecek! Meteoroloji'den son dakika peş peşe açıklamalar... İstanbul, Ankara...
İlgili Haber
Kar yağışı başladı! Kar günlerce sürecek! Meteoroloji'den son dakika peş peşe açıklamalar... İstanbul, Ankara...
Starbucks, Pizza Hut, Mcdonald’s, IKEA, Apple ve onlarca firma tek tek duyurdu! Dünya devleri çekiliyor
İlgili Haber
Starbucks, Pizza Hut, Mcdonald’s, IKEA, Apple ve onlarca firma tek tek duyurdu! Dünya devleri çekiliyor
Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Dünyayı dehşete düşüren uyarı ABD'den geldi: Rusya kimyasal silah kullanabilir...
İlgili Haber
Rusya-Ukrayna savaşında son durum... Dünyayı dehşete düşüren uyarı ABD'den geldi: Rusya kimyasal silah kullanabilir...
Süt fiyatlarına zam gelecek mi? Açıklama yapıldı, litre fiyatı...
İlgili Haber
Süt fiyatlarına zam gelecek mi? Açıklama yapıldı, litre fiyatı...

GÜNCEL HABERLER

Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet suçlarına ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet suçlarına ilişkin açıklama

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

ABD harekete geçti! Çin ve Kuzey Kore arasındaki...

ABD harekete geçti! Çin ve Kuzey Kore arasındaki...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet suçlarına ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet suçlarına ilişkin açıklama

Sıradaki Haber
KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!

KPSS 2022/3 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı!

Sıradaki Haber
ABD harekete geçti! Çin ve Kuzey Kore arasındaki...

ABD harekete geçti! Çin ve Kuzey Kore arasındaki...

Sıradaki Haber
Ayçiçek yağı ve zeytinyağı fiyatları ile ilgili açıklama! 81 ile gönderiliyor, fiyat sabit kalınca...

Ayçiçek yağı ve zeytinyağı fiyatları ile ilgili açıklama! 81 ile gönderiliyor, fiyat sabit kalınca...

Sıradaki Haber