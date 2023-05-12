Sağlık çalışanları için yurt bağışı

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi sağlık çalışanları yurdunun açılışı Malatya Valisi Hulusi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve aralarında Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer’in de bulunduğu Arçelik üst yönetiminin katılımıyla gerçekleşti.

Arçelik ayrıca Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanlarının barınma ihtiyacının karşılanmasına destek olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Makine Kimya Enstitüsü’nde kiraladığı 100 adet vagonu da bölgeye gönderecek. Şirket bölgede 13 noktada hijyen ve Yemek TIR’larıyla ihtiyaç sahiplerine hizmet ediyor. Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde konteynır duş ve tuvaletler de hizmete açılacak.

Bu arada, Arçelik’in depremden etkilenen vatandaşlara iş imkânı sağlamak üzere Hatay’da açtığı yeni çağrı merkezinin ofisi Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından bir buçuk yıllığına tahsis edildi. Tamamı çadırkent ve konteyner kente ikamet eden çağrı merkezi çalışanlarının yüzde 90’nı kadınlardan oluşuyor. Arçelik’in tüm Türkiye’deki müşterilerine hizmet verecek olan çağrı merkezinde, Hatay’da kurulu çadır kent ve konteyner kentlerde yaşayan 50 kişi istihdam edilecek.