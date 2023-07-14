GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Sağlık Bakanlığı'ndan 'sıcak hava' uyarısı
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sıcak hava' uyarısı

Sağlık Bakanlığı tarafından, 'Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı yapıldı.

14.07.2023 - 14:10 | | ANKARA, (DHA)
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sıcak hava' uyarısı

Bakanlığın Twitter hesabından hava sıcaklığının 50 dereceye ulaştığını gösteren 'Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' mesajı yazılı termometre fotoğrafı paylaşıldı. Açıklamada, "Aşırı sıcak havada mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın. Mecburen dışarı çıktığınız durumlarda gölge yerleri tercih edin ve dışarıda uzun süre kalmamaya dikkat edin" ifadeleri yer aldı.

GÜNCEL HABERLER

Erdoğan'ın konakladığı Marmaris'teki otelde 15 Temmuz'un izleri hala duruyor

Erdoğan'ın konakladığı Marmaris'teki otelde 15 Temmuz'un izleri hala duruyor

İkinci el araba fiyatlarını düşürecek! 300 bin lira cezası var, yeni dönem

İkinci el araba fiyatlarını düşürecek! 300 bin lira cezası var, yeni dönem

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sıcak hava' uyarısı

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sıcak hava' uyarısı