Sağlık Bakanlığı'nda devir teslim töreni

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu atandı. Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen törenle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görevini İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nda devrediyor.

Törende konuşan Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

Sayın bakan, değerli basın mensupları, bugün konuşmamı Sağlık Bakanı olarak değil doktor Fahrettin Koca olarak yapacağım. Meclis'te yeminle başlayan görevimdeki 2183 gün hayatımın milletime adanmış günleridir. Bu imkanı bana veren cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Görevime bazı ilkelerle geldim. Bunlardan biri akla ve bilgiye hürmet. Diğer dayanışma ruhu ile çözüme dahil olmak isteyenleri buna dahil etmektir. Düşüncesi ne olursa olsun tüm vatandaşlarımızı kuşatacak hizmeti benimsedim. Cesur kararların gereklerini yapmaya çalıştım. Şehir hastaneleri bunlar arasındadır.

Benim dönemim acı ve sarsıcı olayların dönemi oldu. Elazığ depremi acısını yaşadık. Kovid 19 kürsel salgını izledi bunu. 6 Şubat depremleri büyük travma oldu. Bu 3 olayda ağır sınavlar verdik. Sağlık sistemimiz bu sınavları başarıyla verdi. Son 6 yılda ihalesi yapılan şehir hastanelerini kamu bütçesi ile yaptık. 18 Şehir hastanemizin bedeli 322 milyar avroydu. Beyaz reformun sonuçlarıyla sağlıkta şiddet sorununu çözdük.

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Sağlık çalışanlarında önemli iyileştirmeler yaptık. Sayın bakan ben bir emanet aldım, sahibi millet olan bu emaneti size emanet ediyorum. Başlattığımız teknoloji transferi ile tesislerimiz için aşılardan ikisinde teknoloji transferi başladı. Hedef 2028'e geldiğimizde tüm aşıları yerli olarak üretebilmektir. Sancaktepe'deki hücre ve gen hastanesinin hayat bulması milletimizin beklentisidir.

Uzun bir teşekkür listem var. En başta sayın cumhurbaşkanımız geliyor. Bu listede amirleri olmaktan çok arkadaşları olmayı tercih ettiğim sağlık çalışanları var, hastalarımız var. Rehberimiz olan bilim insanlarımız var. Onaylı randevu sistemi ile 1 ayda taleplerin yüzde 97'si karşılanır duruma gelindi. Çözümü benimseyen halkımıza teşekkür ediyorum. Görevimi özenle yaptım ve 2183. gününde tamamladım.

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Bakan Memişoğlu ise konuşmasında şunları söyledi:

Öncelikli olarak görevi devralırken bu ulvi görevi bize layık gören cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ederim. 22 senede sağlıkta büyük gelişim ve devrim niteliğinde başarıya imza atıldı. Sağlık hizmetlerini çok daha iyi yerlere getireceğiz. Bunu sayın cumhurbaşkanımız liderliğindeki dönüşümle sonuçlandırdı. Özellikle hizmet konusunda özveri ile çalışan personele minnetimi arz ederim. Bunun yanında hastalanmadan koruyucu hizmetleri önceleyeceğimizi bilmenizi istiyorum. Bu sağlık krizindeki gelişme ile dünyanın her tarafından insanlar buraya sağlığını bulmaya geliyor. Türkiye sadece sağlık hizmeti sunmak değil sağlık teknolojisi üretme hedefindedir. Milletimize devletimize verdiğiniz hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Allah bizi milletimize, devletimize, cumhurbaşkanımıza mahcup etmesin.