GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
ABONE OL

Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

13.12.2022 - 20:18 |
Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ailemize hoş geldiniz. KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan 31.183 arkadaşımız Sağlık Ordumuza güç katacak” ifadelerini kullandı.

    GÜNCEL HABERLER

    Antalya'daki sel felaketinin bilançosu açıklandı

    Antalya'daki sel felaketinin bilançosu açıklandı

    Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

    Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

    Bakan Yanık: Kumluca’da yaşanan felaket için 2,5 milyon TL kaynak aktardık

    Bakan Yanık: Kumluca’da yaşanan felaket için 2,5 milyon TL kaynak aktardık