Sağlık Bakanlığı resmi yazıyla duyurdu! Zorunluluk kaldırıldı

Koronavirüs salgınına ilişkin süreçlerde bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Artık ameliyat ya da endoskopi gibi diğer işlemler öncesinde yapılması zorunlu olan PCR testinin yapılmayacağı kurumlara bildirildi. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hastanelere resmi yazıyla duyurdu.

Sağlık Bakanlığı hastanelerin artık ameliyat ya da endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test yapılmamasını istedi. Resmi yazıda kararın vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi etkenlerin göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Uzmanlara göre yeni uygulama hekimler ve sağlık çalışanlarının dışında diğer yatan hastaların sağlığı için risk oluşturacak.

21 Nisan'da da Sosyal Güvenlik Kurumu, hastanelerdeki corona virüs hastası ayrımını sona erdirmiş, Kovid hastaları için ödenen ek ücretler kaldırılmıştı.

KORONAVİRÜS SALGININDA GÜNLÜK VAKA SAYISI 1253 OLDU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 101 bin 263 testte 1253 vaka tespit edildi.

11 kişi hayatını kaybederken, 1782 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,15, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,45 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 820 bin 690, 2'nci dozda 53 milyon 37 bin 607 ve 3'üncü dozda 27 milyon 753 bin 872 olmak üzere 147 milyon 520 bin 160 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.