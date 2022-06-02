Sağlık Bakanlığı Basın Müşaviri Kirişçioğlu, iş insanı Apay ile dünya evine girdi

Çankaya ilçesinde bir otelde gerçekleştirilen nikah törenine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, sanatçı Orhan Gencebay, medya kuruluşlarının temsilcileri, gazeteciler ve davetliler katıldı. Çiftin şahitleri Bakan Koca, Binali Yıldırım, Saadet Oruç ve Orhan Gencebay oldu. Binali Yıldırım, çifte evlilik cüzdanını verirken 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.