Sağlık Bakanı Koca'dan Onaylı Randevu Sistemi paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Onaylı Randevu Sistemi'nin değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Bakan Koca paylaşımında, 'Onaylı Randevu Döneminde Çam ve Sakura Şehir Hastanesi: İlk sonuçlar. Poliklinik kapasitemizi %50’nin üzerinde artırdık. Randevu taleplerinin %90’ına 24 saat içinde dönüş sağlayabilir aşamaya geldik. Birkaç branş dışında önemli sorun kalmadı. Bu süreçte, sorumluluk bilinciyle randevulu hasta kabul kapasitesini %50’den fazla artırma başarısını gösteren hastane çalışanlarımıza, hekimlerimize ve hastane yönetimine teşekkür ederim. Onaylı Randevu uygulamasına hızla intibak eden hastalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum.' dedi.