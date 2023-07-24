Sağlık Bakanı Koca: Atamalar ÇKYS'ye yansıtıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2023 TUS 1. dönem sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılan 7 bin 958 adaydan bakanlığımız kadrolarına yerleşip atamayla ilgili iş ve işlemleri tamamlananların kararları Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi'ne (ÇKYS) yansıtılmıştır. Hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.