Sağlık Bakanı Koca: Atamalar ÇKYS'ye yansıtıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TUS 1. dönem sınavı sonucuna göre yapılan atamaların Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi'ne yansıtıldığını duyurdu.
24.07.2023 - 22:05 | | İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2023 TUS 1. dönem sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılan 7 bin 958 adaydan bakanlığımız kadrolarına yerleşip atamayla ilgili iş ve işlemleri tamamlananların kararları Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi'ne (ÇKYS) yansıtılmıştır. Hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.