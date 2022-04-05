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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Nisa Bebek açıklaması!

Türkiye İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş halde bulduktan sonra sütannelik yapıp "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeği konuşuyor. Nisa Mihriban bebeğin yoğun bakımda tutulduğu ve sağlık durumu ciddiyetini koruduğu bildirilirken vicdansız annesi ise tutuklandı. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "ATT Büşra’nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz." ifadelerini kullandı.

05.04.2022 - 21:42 |
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Nisa Bebek açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Nisa Bebek ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "ATT Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Nisa bebek öldü mü, neden? Nisa bebeğin annesi tutuklandı mı?
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Nisa bebek öldü mü, neden? Nisa bebeğin annesi tutuklandı mı?
Nisa bebeğin ölüme terk edilişi güvenlik kamerasındaPendik'te Nisa Mihriban bebeğin annesi Ebru S.'nin bebeğinin terk ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elinde bir elinde bavul diğer elinde çanta içinde bebeğini taşıyan Ebru S. Pendik metro istasyonunda kameralara takıldı. Soğukkanlı tavırları dikkat çeken Ebru S. bir süre sonra gözden kayboldu. Bir diğer görüntü de Ebru S.'nin bebeği bırakıp döndüğü anlar kameralara yansıdı. Elinde sadece bavul görünen Ebru S.'nin hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırlarla yürümesi dikkat çekti. Ebru S. daha sonra bir araca binerek uzaklaşıyor.

 

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