Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Nisa Bebek açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından Nisa Bebek ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "ATT Büşra'nın adını koyduğu terk edilmiş NİSA BEBEK, yuvaya teslim edildikten bir süre sonra, hayati sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Durumu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesinde takip ediliyor. ATT Büşra ve Nisa bebeği evlat yerine koyan herkes adına üzgünüz." ifadelerini kullandı.