Ä°stanbul'da haftanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ etkili oluyor. Sabah saatlerinde Ã§ok sayÄ±da ilÃ§ede yaÄŸmur baÅŸladÄ±. SarÄ±yer, Beykoz ve ÅžiÅŸli ilÃ§elerinde etkili olduÄŸu gÃ¶rÃ¼len yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle trafiÄŸe Ã§Ä±kan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti. AFAD'dan sel, yÄ±ldÄ±rÄ±m ve hortum uyarÄ±sÄ± geldi.

AFAD'DAN SON DAKÄ°KA UYARISI

Ä°stanbul'da kent genelinde gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ kara bulutlar sararken, gÃ¼n adeta geceye dÃ¶ndÃ¼. AFAD'tan yeni uyarÄ± geldi. UyarÄ±da; "Ä°stanbul'da iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n devam etmesi bekleniyor. Sel, yÄ±ldÄ±rÄ±m, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olun." denildi.

HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; Yurdun kuzey, iÃ§ ve batÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Ä°Ã§ Anadoluâ€™nun kuzeybatÄ±sÄ±, BatÄ± ve Orta Karadeniz, DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Antalya, Isparta, Adanaâ€™nÄ±n kuzeyi, Osmaniye, KahramanmaraÅŸâ€™Ä±n batÄ±sÄ± ve Hatay kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Marmaraâ€™nÄ±n doÄŸusu, BatÄ± Karadeniz(Sinop hariÃ§), Ã‡anakkale'nin iÃ§ kesimleri, EskiÅŸehir Ã§evreleri ile Ankara ve Ã‡ankÄ±rÄ±'nÄ±n kuzey ve batÄ± kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.





HAVA SICAKLIÄžI: Ã–nemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarÄ±nda, doÄŸu bÃ¶lgelerde yer yer mevsim normalleri Ã¼zerinde seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.

RÃœZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile gÃ¼neydoÄŸu kesimlerde batÄ± ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI: YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Marmaraâ€™nÄ±n doÄŸusu, BatÄ± Karadeniz (Sinop hariÃ§), Ã‡anakkale'nin iÃ§ kesimleri, EskiÅŸehir Ã§evreleri ile Ankara ve Ã‡ankÄ±rÄ±'nÄ±n kuzey ve batÄ± kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden sel, su baskÄ±nÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± tedbirli ve dikkatli olunmasÄ± gerekmektedir.

Â

"HORTUMA KADAR GÄ°DEBÄ°LECEK BÄ°R RÄ°SK VAR"

CNN TÃœRK Meteoroloji DanÄ±ÅŸmanÄ± Orhan Åžen de ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:

Bir risk var. Su baskÄ±nÄ±, hortuma kadar gidebilecek bir risk var. Ama hangi bÃ¶lgelerde bu Ã¶nemli. Ã‡oÄŸunluk olarak Marmara BÃ¶lgesi'nde. Åžu anda canlÄ± olarak bakÄ±yorum radara. Ã‡anakkale, BalÄ±kesir civarÄ±nda kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlar baÅŸladÄ±. Bunlar yukarÄ± doÄŸru kayacak. YaklaÅŸÄ±k 1-2 saat iÃ§inde Ä°stanbul'a ulaÅŸacak. TekirdaÄŸ'a da ulaÅŸacak. Bursa, BalÄ±kesir, Bilecik, Kocaeli, DÃ¼zce, Sinop iÃ§ kesimleri, EskiÅŸehir, Kastamonu ve Bozkurt kesimleri, BartÄ±n illerinde, Ankaraâ€™nÄ±n kuzey ve BatÄ± ilÃ§elerinde yaÄŸÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. EskiÅŸehirâ€™de Ã¶nemli bir yaÄŸÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Buralarda yaÄŸÄ±ÅŸ ÅŸiddetli.



Â

YAÄžIÅžLAR NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

YaÄŸÄ±ÅŸlar, akÅŸama kadar azalarak devam edecek esasÄ±nda. Ã–nemli olanÄ± Ã¶ÄŸlene kadar olan kÄ±smÄ±. Avrupa ve Anadolu yakasÄ±nda kuvvetlenecek ama aÄŸÄ±rlÄ±k Marmara BÃ¶lgesiâ€™nde. DiÄŸer bÃ¶lgelerde de yaÄŸÄ±ÅŸ olacak.

SÄ±caklÄ±k Ä°stanbulâ€™da 27 dereceye kadar dÃ¼ÅŸecek. YarÄ±ndan sonra yaÄŸÄ±ÅŸ neredeyse TÃ¼rkiyeâ€™de bitiyor. SÄ±caklÄ±klar tekrar artmaya baÅŸlÄ±yor. Hafta sonu sÄ±caklÄ±klar tekrar Ä°stanbulâ€™da 33 derecelere kadar Ã§Ä±kma ihtimali var.





Ä°STANBUL'DA BOÄžAZ Ã‡EVRESÄ°NDEKÄ° BAZI Ä°LÃ‡ELERDE YAÄžMUR ETKÄ°LÄ° OLDU

Ä°stanbul'da boÄŸaz Ã§evresindeki bazÄ± ilÃ§elerde yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. HaftanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ iÅŸe giden Ä°stanbullular yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle zorlanÄ±rken, yollarda oluÅŸan su birikintileri ise sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri olumsuz yÃ¶nde etkiledi.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°stanbul'un yanÄ± sÄ±ra birÃ§ok il iÃ§in yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Ä°stanbul'da sabah saatlerinde boÄŸaz Ã§evresindeki bazÄ± ilÃ§elerde yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. SarÄ±yer, Beykoz ve ÅžiÅŸli ilÃ§elerinde etkili olduÄŸu gÃ¶rÃ¼len yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle trafiÄŸe Ã§Ä±kan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti.





MALTEPE'DE YOLLAR GÃ–LE DÃ–NDÃœ, ARAÃ‡LAR MAHSUR KALDI

Ä°stanbul'da sabah saatlerinden itibaren yaÄŸÄ±ÅŸ etkili oldu. Anadolu YakasÄ±'nda aniden bastÄ±ran yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Maltepe'de yollar kÄ±sa sÃ¼rede gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼. AltayÃ§eÅŸme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldÄ±. AraÃ§larÄ± kurtarmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

D-100'DE YAÄžMUR TRAFÄ°ÄžÄ°

Maltepe D-100 Karayolu'nda yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n etkisiyle Trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin yoÄŸunluk haritasÄ±na gÃ¶re trafik saat 10.00'da yÃ¼zde 54 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.





BURSA'DA SAÄžANAK YAÄžIÅž

Bursa'da, sabah saatlerinde etkili olan saÄŸanak nedeniyle Mudanya ilÃ§esindeki IÅŸÄ±klÄ± Deresi taÅŸarken, araÃ§lar ise sular iÃ§inde kaldÄ±.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸmur, hayatÄ± olumsuz etkiledi. Mudanya'da IÅŸÄ±klÄ± Deresi'nin taÅŸmasÄ± sonucu Bursa- Mudanya yolunu su basarken, araÃ§lar ise sular iÃ§inde kaldÄ±.

Â

Ä°lÃ§ede birÃ§ok ev ve iÅŸ yerine de su doldu. Mudanya Belediyesi ekipleri, aÄŸaÃ§ devrilmesi sonucu kapanan yollarÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in iÅŸ makineleriyle Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Bursa Valisi Yakup Canbolat ile AFAD Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YalÃ§Ä±n Mumcu da Mudanya'ya gelerek Belediye BaÅŸkanÄ± Hayri TÃ¼rkyÄ±lmaz ile durum deÄŸerlendirmesinde bulundu. SaÄŸanak, NilÃ¼fer ilÃ§esinde de etkili olurken, bazÄ± ev ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±.

Kentte yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n akÅŸam saatlerine kadar devam edeceÄŸini belirten Meteoroloji Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri; metrekareye Mudanya'da 21, NilÃ¼fer'de 28, Gemlik'te ise 15 kilo yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.





BUGÃœN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bÃ¶lgenin doÄŸusu ile Ã‡anakkale'nin iÃ§ kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

EDÄ°RNE Â°C, 33Â°C

ParÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°STANBUL Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yarÄ±n yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

KIRKLARELÄ° Â°C, 29Â°C

ParÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±



Â

KOCAELÄ° Â°C, 30Â°C

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yarÄ±n yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

EGE

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Kuzey Ege'nin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

AFYONKARAHÄ°SAR Â°C, 29Â°C

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ver gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DENÄ°ZLÄ° Â°C, 34Â°C

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu





Ä°ZMÄ°R Â°C, 30Â°C

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, iÃ§ kesimleri yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ver gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

MANÄ°SA Â°C, 33Â°C

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ver gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

AKDENÄ°Z

ParÃ§alÄ± bulutlu, iÃ§ kesimlerinin yer yer Ã§ok bulutlu, Antalya, Isparta ve Osmaniye Ã§evreleri ile Adana'nÄ±n kuzey ilÃ§eleri, KahramanmaraÅŸ'Ä±n batÄ±sÄ± ve Hatay kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ADANA Â°C, 34Â°C

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, kuzey ilÃ§eleri yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ANTALYA Â°C, 30Â°C

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

HATAY Â°C, 31Â°C

ParÃ§alÄ± bulutlu, kÄ±yÄ± kesimleri yer yer Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ISPARTA Â°C, 32Â°C

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ä°Ã‡ ANADOLU

ParÃ§alÄ± bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer Ã§ok bulutlu, bÃ¶lgenin kuzeybatÄ± kesimlerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra EskiÅŸehir Ã§evreleri ile Ankara ve Ã‡ankÄ±rÄ±'nÄ±n kuzey ve batÄ±sÄ±nda yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ANKARA Â°C, 31Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra kuzey ve batÄ± kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

Ã‡ANKIRI Â°C, 35Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra kuzey ve batÄ± kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 27Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

KONYA Â°C, 34Â°C

ParÃ§alÄ± ve az bulutlu

BATI KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yarÄ±n Sinop hariÃ§ bÃ¶lge genelinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± beklenmiyor.

BOLU Â°C, 26Â°C

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

DÃœZCE Â°C, 29Â°C

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yarÄ±n yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

KASTAMONU Â°C, 30Â°C

ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.

SÄ°NOP Â°C, 30Â°C

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±





ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

AMASYA Â°C, 36Â°C

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

ARTVÄ°N Â°C, 33Â°C

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

Ã‡ORUM Â°C, 33Â°C

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

SAMSUN Â°C, 29Â°C

ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±

DOÄžU ANADOLU

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, kuzeydoÄŸu kesimlerinin yer yer parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

ERZURUM Â°C, 34Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla yer yer parÃ§alÄ± bulutlu

KARS Â°C, 33Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla yer yer parÃ§alÄ± bulutlu

MALATYA Â°C, 37Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

VAN Â°C, 30Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

GÃœNEYDOÄžU ANADOLU

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

DÄ°YARBAKIR Â°C, 38Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

GAZÄ°ANTEP Â°C, 36Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

SÄ°Ä°RT Â°C, 38Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k

ÅžANLIURFA Â°C, 36Â°C

Az bulutlu ve aÃ§Ä±k