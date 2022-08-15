SaÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar çok sayÄ±da kentte etkili oldu! Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü! AFAD'dan flaÅŸ uyarÄ±
Beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlar Ã§ok sayÄ±da kentte etkili oldu, yollar gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼ Ã§ok sayÄ±da araÃ§ sulara gÃ¶mÃ¼ldÃ¼. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, bugÃ¼nkÃ¼ kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸa karÅŸÄ± Ã§ok sayÄ±da kenti uyardÄ±. Ã–zellikle Marmara BÃ¶lgesi'nde gÃ¶rÃ¼lecek yaÄŸÄ±ÅŸlar iÃ§in CNN TÃœRK Meteoroloji DanÄ±ÅŸmanÄ± Orhan Åžen, 'Su baskÄ±nÄ±, hortuma kadar gidebilecek bir risk var.' ifadelerini kullandÄ± ve yaÄŸÄ±ÅŸtan en Ã§ok etkilenecek ÅŸehirleri sÄ±raladÄ±. Meteoroloji'nin uyarÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan beklenen yaÄŸÄ±ÅŸ sabah saatlerinde baÅŸladÄ±. Ä°stanbul Anadolu YakasÄ±'nda etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ sonrasÄ± Maltepeâ€™de sokaklar gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼, araÃ§lar sular altÄ±nda kaldÄ±. Bursa'da da saÄŸanak nedeniyle Mudanya ilÃ§esindeki IÅŸÄ±klÄ± Deresi taÅŸarken, araÃ§lar ise sular iÃ§inde kaldÄ±. AFAD'tan ise son dakika hortum uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Ä°stanbul'da haftanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ etkili oluyor. Sabah saatlerinde Ã§ok sayÄ±da ilÃ§ede yaÄŸmur baÅŸladÄ±. SarÄ±yer, Beykoz ve ÅžiÅŸli ilÃ§elerinde etkili olduÄŸu gÃ¶rÃ¼len yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle trafiÄŸe Ã§Ä±kan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti. AFAD'dan sel, yÄ±ldÄ±rÄ±m ve hortum uyarÄ±sÄ± geldi.
AFAD'DAN SON DAKÄ°KA UYARISI
Ä°stanbul'da kent genelinde gÃ¶kyÃ¼zÃ¼nÃ¼ kara bulutlar sararken, gÃ¼n adeta geceye dÃ¶ndÃ¼. AFAD'tan yeni uyarÄ± geldi. UyarÄ±da; "Ä°stanbul'da iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n devam etmesi bekleniyor. Sel, yÄ±ldÄ±rÄ±m, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olun." denildi.
HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; Yurdun kuzey, iÃ§ ve batÄ± kesimlerinin parÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Ä°Ã§ Anadoluâ€™nun kuzeybatÄ±sÄ±, BatÄ± ve Orta Karadeniz, DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile Antalya, Isparta, Adanaâ€™nÄ±n kuzeyi, Osmaniye, KahramanmaraÅŸâ€™Ä±n batÄ±sÄ± ve Hatay kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Marmaraâ€™nÄ±n doÄŸusu, BatÄ± Karadeniz(Sinop hariÃ§), Ã‡anakkale'nin iÃ§ kesimleri, EskiÅŸehir Ã§evreleri ile Ankara ve Ã‡ankÄ±rÄ±'nÄ±n kuzey ve batÄ± kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
HAVA SICAKLIÄžI: Ã–nemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarÄ±nda, doÄŸu bÃ¶lgelerde yer yer mevsim normalleri Ã¼zerinde seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.
RÃœZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kÄ±yÄ±larÄ± ile gÃ¼neydoÄŸu kesimlerde batÄ± ve gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLÄ° YAÄžIÅž UYARISI: YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n; Marmaraâ€™nÄ±n doÄŸusu, BatÄ± Karadeniz (Sinop hariÃ§), Ã‡anakkale'nin iÃ§ kesimleri, EskiÅŸehir Ã§evreleri ile Ankara ve Ã‡ankÄ±rÄ±'nÄ±n kuzey ve batÄ± kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden sel, su baskÄ±nÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksamalar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± tedbirli ve dikkatli olunmasÄ± gerekmektedir.
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"HORTUMA KADAR GÄ°DEBÄ°LECEK BÄ°R RÄ°SK VAR"
CNN TÃœRK Meteoroloji DanÄ±ÅŸmanÄ± Orhan Åžen de ÅŸu bilgileri paylaÅŸtÄ±:
Bir risk var. Su baskÄ±nÄ±, hortuma kadar gidebilecek bir risk var. Ama hangi bÃ¶lgelerde bu Ã¶nemli. Ã‡oÄŸunluk olarak Marmara BÃ¶lgesi'nde. Åžu anda canlÄ± olarak bakÄ±yorum radara. Ã‡anakkale, BalÄ±kesir civarÄ±nda kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸlar baÅŸladÄ±. Bunlar yukarÄ± doÄŸru kayacak. YaklaÅŸÄ±k 1-2 saat iÃ§inde Ä°stanbul'a ulaÅŸacak. TekirdaÄŸ'a da ulaÅŸacak. Bursa, BalÄ±kesir, Bilecik, Kocaeli, DÃ¼zce, Sinop iÃ§ kesimleri, EskiÅŸehir, Kastamonu ve Bozkurt kesimleri, BartÄ±n illerinde, Ankaraâ€™nÄ±n kuzey ve BatÄ± ilÃ§elerinde yaÄŸÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. EskiÅŸehirâ€™de Ã¶nemli bir yaÄŸÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Buralarda yaÄŸÄ±ÅŸ ÅŸiddetli.
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YAÄžIÅžLAR NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
YaÄŸÄ±ÅŸlar, akÅŸama kadar azalarak devam edecek esasÄ±nda. Ã–nemli olanÄ± Ã¶ÄŸlene kadar olan kÄ±smÄ±. Avrupa ve Anadolu yakasÄ±nda kuvvetlenecek ama aÄŸÄ±rlÄ±k Marmara BÃ¶lgesiâ€™nde. DiÄŸer bÃ¶lgelerde de yaÄŸÄ±ÅŸ olacak.
SÄ±caklÄ±k Ä°stanbulâ€™da 27 dereceye kadar dÃ¼ÅŸecek. YarÄ±ndan sonra yaÄŸÄ±ÅŸ neredeyse TÃ¼rkiyeâ€™de bitiyor. SÄ±caklÄ±klar tekrar artmaya baÅŸlÄ±yor. Hafta sonu sÄ±caklÄ±klar tekrar Ä°stanbulâ€™da 33 derecelere kadar Ã§Ä±kma ihtimali var.
Ä°STANBUL'DA BOÄžAZ Ã‡EVRESÄ°NDEKÄ° BAZI Ä°LÃ‡ELERDE YAÄžMUR ETKÄ°LÄ° OLDU
Ä°stanbul'da boÄŸaz Ã§evresindeki bazÄ± ilÃ§elerde yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. HaftanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼ iÅŸe giden Ä°stanbullular yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle zorlanÄ±rken, yollarda oluÅŸan su birikintileri ise sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri olumsuz yÃ¶nde etkiledi.
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Ä°stanbul'un yanÄ± sÄ±ra birÃ§ok il iÃ§in yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Ä°stanbul'da sabah saatlerinde boÄŸaz Ã§evresindeki bazÄ± ilÃ§elerde yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. SarÄ±yer, Beykoz ve ÅžiÅŸli ilÃ§elerinde etkili olduÄŸu gÃ¶rÃ¼len yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle trafiÄŸe Ã§Ä±kan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§ekti.
MALTEPE'DE YOLLAR GÃ–LE DÃ–NDÃœ, ARAÃ‡LAR MAHSUR KALDI
Ä°stanbul'da sabah saatlerinden itibaren yaÄŸÄ±ÅŸ etkili oldu. Anadolu YakasÄ±'nda aniden bastÄ±ran yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Maltepe'de yollar kÄ±sa sÃ¼rede gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼. AltayÃ§eÅŸme Mahallesi'nde otomobiller yolda mahsur kaldÄ±. AraÃ§larÄ± kurtarmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.
D-100'DE YAÄžMUR TRAFÄ°ÄžÄ°
Maltepe D-100 Karayolu'nda yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n etkisiyle Trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin yoÄŸunluk haritasÄ±na gÃ¶re trafik saat 10.00'da yÃ¼zde 54 olarak Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.
BURSA'DA SAÄžANAK YAÄžIÅž
Bursa'da, sabah saatlerinde etkili olan saÄŸanak nedeniyle Mudanya ilÃ§esindeki IÅŸÄ±klÄ± Deresi taÅŸarken, araÃ§lar ise sular iÃ§inde kaldÄ±.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan ÅŸiddetli yaÄŸmur, hayatÄ± olumsuz etkiledi. Mudanya'da IÅŸÄ±klÄ± Deresi'nin taÅŸmasÄ± sonucu Bursa- Mudanya yolunu su basarken, araÃ§lar ise sular iÃ§inde kaldÄ±.
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Ä°lÃ§ede birÃ§ok ev ve iÅŸ yerine de su doldu. Mudanya Belediyesi ekipleri, aÄŸaÃ§ devrilmesi sonucu kapanan yollarÄ±n yeniden aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in iÅŸ makineleriyle Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Bursa Valisi Yakup Canbolat ile AFAD Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ YalÃ§Ä±n Mumcu da Mudanya'ya gelerek Belediye BaÅŸkanÄ± Hayri TÃ¼rkyÄ±lmaz ile durum deÄŸerlendirmesinde bulundu. SaÄŸanak, NilÃ¼fer ilÃ§esinde de etkili olurken, bazÄ± ev ve iÅŸ yerlerini su bastÄ±.
Kentte yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n akÅŸam saatlerine kadar devam edeceÄŸini belirten Meteoroloji Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri; metrekareye Mudanya'da 21, NilÃ¼fer'de 28, Gemlik'te ise 15 kilo yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.
BUGÃœN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, bÃ¶lgenin doÄŸusu ile Ã‡anakkale'nin iÃ§ kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
EDÄ°RNE Â°C, 33Â°C
ParÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
Ä°STANBUL Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yarÄ±n yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
KIRKLARELÄ° Â°C, 29Â°C
ParÃ§alÄ± yer yer Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
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KOCAELÄ° Â°C, 30Â°C
ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yarÄ±n yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
EGE
ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Kuzey Ege'nin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
AFYONKARAHÄ°SAR Â°C, 29Â°C
ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ver gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
DENÄ°ZLÄ° Â°C, 34Â°C
ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu
Ä°ZMÄ°R Â°C, 30Â°C
ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, iÃ§ kesimleri yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ver gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
MANÄ°SA Â°C, 33Â°C
ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ver gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
AKDENÄ°Z
ParÃ§alÄ± bulutlu, iÃ§ kesimlerinin yer yer Ã§ok bulutlu, Antalya, Isparta ve Osmaniye Ã§evreleri ile Adana'nÄ±n kuzey ilÃ§eleri, KahramanmaraÅŸ'Ä±n batÄ±sÄ± ve Hatay kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
ADANA Â°C, 34Â°C
ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, kuzey ilÃ§eleri yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
ANTALYA Â°C, 30Â°C
ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
HATAY Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ± bulutlu, kÄ±yÄ± kesimleri yer yer Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
ISPARTA Â°C, 32Â°C
ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
Ä°Ã‡ ANADOLU
ParÃ§alÄ± bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer Ã§ok bulutlu, bÃ¶lgenin kuzeybatÄ± kesimlerinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra EskiÅŸehir Ã§evreleri ile Ankara ve Ã‡ankÄ±rÄ±'nÄ±n kuzey ve batÄ±sÄ±nda yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
ANKARA Â°C, 31Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra kuzey ve batÄ± kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
Ã‡ANKIRI Â°C, 35Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra kuzey ve batÄ± kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
ESKÄ°ÅžEHÄ°R Â°C, 27Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
KONYA Â°C, 34Â°C
ParÃ§alÄ± ve az bulutlu
BATI KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, bÃ¶lge genelinin yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yarÄ±n Sinop hariÃ§ bÃ¶lge genelinde yerel olarak kuvvetli olmasÄ± beklenmiyor.
BOLU Â°C, 26Â°C
ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
DÃœZCE Â°C, 29Â°C
ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, yerel olmak Ã¼zere aralÄ±klÄ± saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yarÄ±n yer yer kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
KASTAMONU Â°C, 30Â°C
ParÃ§alÄ± ve Ã§ok bulutlu, saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmasÄ± bekleniyor.
SÄ°NOP Â°C, 30Â°C
ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
ORTA ve DOÄžU KARADENÄ°Z
ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile DoÄŸu Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
AMASYA Â°C, 36Â°C
ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
ARTVÄ°N Â°C, 33Â°C
ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
Ã‡ORUM Â°C, 33Â°C
ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
SAMSUN Â°C, 29Â°C
ParÃ§alÄ± ve yer yer Ã§ok bulutlu, Ã¶ÄŸle saatlerinden sonra yerel olmak Ã¼zere saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±
DOÄžU ANADOLU
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, kuzeydoÄŸu kesimlerinin yer yer parÃ§alÄ± bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
ERZURUM Â°C, 34Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla yer yer parÃ§alÄ± bulutlu
KARS Â°C, 33Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k, zamanla yer yer parÃ§alÄ± bulutlu
MALATYA Â°C, 37Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k
VAN Â°C, 30Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k
GÃœNEYDOÄžU ANADOLU
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.
DÄ°YARBAKIR Â°C, 38Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k
GAZÄ°ANTEP Â°C, 36Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k
SÄ°Ä°RT Â°C, 38Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k
ÅžANLIURFA Â°C, 36Â°C
Az bulutlu ve aÃ§Ä±k