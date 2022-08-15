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İstanbul'daki hastaneyi su bastı! Hastalar tahliye edildi

İstanbul Sarıyer'de hastaneyi su bastı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan hastaları kurtardı. Hastalar çevredeki diğer hastanelere sevk edildi.

15.08.2022 - 15:41 | | Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'daki hastaneyi su bastı! Hastalar tahliye edildi

Sarıyer'de sabah saatlerinde aniden bastıran yağış sonrası Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastanesi'nin altı katı su altında kaldı. Olay yerine gelen İstinye İtfaiye Merkezi'ne bağlı itfaiye ekipleri mahsur kalan hastaları kurtardı.

İtfaiye erleri, hastaların kimini sedyelerle, kimini de kucağında taşıyarak çıkardı. Su altında kalan hastaneden tahliye edilen hastalar çevredeki diğer hastanelere sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yağan yağmura ve bel hizasına kadar yükselen sulara aldırmadan hastaları taşıdığı anlar kameralara yansıdı.

 

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