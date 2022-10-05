Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e 'dolandırıcılık' suçlamasından beraat talebi

Safiye Soyman ve hayat arkadaşı Faik Öztürk, 2016 yılında Eskişehir'e 50 kilometre mesafedeki Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 'Safiye Soyman Dinlenme Tesisi' adıyla bir işletme açtı. Ancak işleri yolunda gitmeyen çift, bir süre sonra tesisi kapattı. Tesis için Eskişehirli bir unlu mamuller toptancısından yaklaşık 100 bin liralık ürün alındığı ve parasının ödenmediği iddia edildi. Unlu mamulleri toptancısı, alacaklarını tahsil edemediğini ve dolandırıldığını öne sürerek Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Soruşturma kapsamında Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ün yanı sıra şirket yöneticisi olduğu belirtilen Berrin Canbolat hakkında 'tacir veya şirket yöneticiliği ile kooperatif yöneticilerini dolandırıcılığı' suçlamasıyla Eskişehir 1inci Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. İddianamede şirket yöneticisi Berrin Canbolat, Safiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

SAVCI BERAATLARINI TALEP ETTİ

Sanıklar Safiye Soyman ve Faik Öztürk ile şirket yöneticisi olduğu belirtilen Berrin Canbolat'ın tutuksuz yargılandığı davanın 3üncü duruşması görüldü. Üç sanık da duruşmada yer almazken, avukatları katıldı. Mahkeme savcısı hazırladığı mütalaa ile sanıklar hakkında 'tacir veya şirket yöneticiliği ile kooperatif yöneticilerini dolandırıcılığı' suçlamasına ilişkin delil elde edilemediğinden ve suçun ispat edilemediğinden beraat kararı verilmesini talep etti. Savcı mütalaasında, şöyle denildi:

"Sanıklar Faik Öztürk ve Safiye Soyman'ın borçlu şirket olan SF Müzik Yapım Gıda Turizm İnş. Tic. Ltd. Şti.nin sahibi olmamalarına karşın gerçekte sahibi gibi hareket ettiklerinin veya isimlerinin baş harflerinin yazılı olduğu ve iştigal halinde oldukları işi anımsatan SF Müzik ünvanlı şirketi esasen kendilerine ait olmasına rağmen sanık Berrin Canbolat adına kaydettirdiklerinin ispat edildiği düşünülse dahi, sanıkların bu eylemlerinin, dolandırıldığını öne süren şirket ile olan ilişkilerinde bastan beri gerçekten bir ticari alışveriş niyeti olmaksızın bu şirketten alınan ürünlerin bedellerini ödemeyip menfaat elde etmeye yönelik olduğu ispat edilememiştir. Sanıklar Faik Öztürk, Safiye Soyman ve Berrin Canbolat'ın hileli davranışlarla katılanı aldatıp katılandan ürünler aldıklarına dair kesin ve her türlü şüpheden uzak delil elde edilemediğinden, üzerlerine atılı suçu islediklerinin sabit olmaması sebebiyle 5271 sayılı CMK'nin 223/2.e hükmü uyarınca ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesi gerektiği kamu adına mütalaa olunur."

Mahkeme heyeti, dolandırıldığını öne süren şirket avukatının talebi üzerine mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek, duruşmayı 4 Ekim 2022 tarihine erteledi.