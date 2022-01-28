BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski yÃ¶neticisi, sunucu Ece Erken'in eÅŸi Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu, gece saatlerinde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± SilahlÄ± SaldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Olay BakÄ±rkÃ¶y, YeÅŸilkÃ¶y Mahallesi'nde saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. CÃ¼mbÃ¼ÅŸ Sokak'ta bir BalÄ±k restoranÄ±nda bulunan BeÅŸiktaÅŸ eski yÃ¶neticisi avukat Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'na kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi ya da kiÅŸiler silahlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi.

4 el ateÅŸ edilen saldÄ±rÄ± sonrasÄ± kanlar iÃ§inde kalan MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu aÄŸÄ±r yaralanÄ±rken, yanÄ±nda bulunan ÅŸofÃ¶rÃ¼ de yaralandÄ±.

SaldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenleyenler olay sonrasÄ± kaÃ§arken durum polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri aÄŸÄ±r yaralanan MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu ile ÅŸofÃ¶rÃ¼ne ilk mÃ¼dahaleyi yaparak yakÄ±nda bulunan Ã¶zel bir hastaneye kaldÄ±rdÄ±.

Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. Restoran ve Ã§evresinde gÃ¼venlik kameralarÄ± incelemeye alÄ±nÄ±rken olayla ilgili geniÅŸ Ã§aplÄ± soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

Ä°NFAZ TÄ°MÄ° DETAYI

Sabah'ta yer alan habere gÃ¶re; olayÄ±n, kendilerini kod adÄ± 'Drej' olan 27 yaÅŸÄ±ndaki Ali Y.'nin yeÄŸeni olarak tanÄ±tan infaz timi tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Organize polisi, 2 ÅŸÃ¼pheliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Ali Y. ve olayda silah kullanan Kadir Y. ile birlikte 4 kiÅŸiyi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

CENAZE DETAYLARI BELLÄ° OLDU

Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun cenazesi Adli TÄ±p Kurumu'dan aÄŸabeyi Celal MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu tarafÄ±ndan alÄ±narak Ä°stanbul HavalimanÄ± Kargo Terminali'ne getirildi. MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu' nun cenazesi TÃ¼rk Hava YollarÄ±'nÄ±n tarifeli seferiyle saat 22.45'te Trabzon'a gÃ¶nderildi. Buradan karayoluyla Rize'ye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lecek MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun cenazesi yarÄ±n topraÄŸa verilecek.

ECE ERKEN'DEN Ä°LK PAYLAÅžIM

YaÅŸanan acÄ± olayÄ±n ardÄ±ndan akÅŸam saatlerinde Instagram hesabÄ±nÄ± kapatan Ã¼nlÃ¼ sunucu Ece Erken, bir sÃ¼re sonra hesabÄ±nÄ± tekrar aktif ederek Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun yarÄ±n Rize'de kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±na iliÅŸkin bilgileri paylaÅŸtÄ±.

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