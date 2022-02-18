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Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 1 kişi daha yakalandı

Geçtiğimiz Ocak ayında silahlı saldırıda öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlı, Dulhan G., adliyeye sevk edildi.

18.02.2022 - 17:03 |
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 1 kişi daha yakalandı

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cinayete ilişkin çalışmalarda Duhan G. adlı bir şüphelinin daha yakalandığı öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan D., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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