Sadece Manisa'da yetişiyor, Avrupa Birliği resmen onayladı!

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Kavunuyla ünlü Kırkağaç ilçesinde 2008 yılında Türk Patent kurumu tarafından Coğrafi Tescil Belgesi alınan Kırkağaç Kavununa, AB Coğrafi Tescil Belgesi alabilmesi amacıyla 2021 yılında dönemin Kaymakamı Murat Büyükköse öncülüğünde Kırkağaç Kaymakamlığı AB Proje ofisince hazırlanan "Kırkağaç Kavunu AB Coğrafi Tescili Hak Ediyor" adlı proje Zafer Kalkınma Ajansının desteği ile "AB Coğrafi" İşaret başvurusu yapılmıştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Soma Ticaret Odası Başkanı Cem Doğan, "Kırkağaç Kavununun Avrupa Birliği tarafından Coğrafi İşaretle tescillenmesi, bölgemizin tarımsal potansiyelinin tescilidir. Bu tescil sayesinde ürünümüz, uluslararası pazarda daha güçlü, daha güvenilir ve daha tanınır bir konuma ulaşacaktır. Bu aynı zamanda üreticilerimize daha yüksek katma değer, tüketicilere ise güvenilir bir ürün sunma fırsatı sunacaktır. Soma TSO olarak yerel değerlerimizin korunması, markalaşması ve dünya pazarlarında hak ettiği yeri alması için üzerimize düşen tüm sorumlulukları almaya devam edeceğiz. Kırkağaç Kavunu gibi eşsiz ürünlerimizin dünya çapında tanınması, yalnızca ekonomik değil kültürel anlamda da bölgemize önemli katkılar sağlayacaktır. Başta üreticilerimiz olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kişileri gönülden tebrik ediyor, bu tescilin bölgemiz tarımına ve ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum. Kırkağaç Kavununun bu tescille birlikte ambalajlarında AB Coğrafi İşaret logosunu taşıma hakkı kazanması, ürünün pazarlama gücünü artıracak ve sahteciliğe karşı koruma sağlayacaktır. Ayrıca bu gelişme, bölgesel kalkınmaya ve sürdürülebilir tarım politikalarına da ciddi katkı sunacaktır" dedi.

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Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı’da bu önemli gelişme için çok mutlu olduklarını, uzun yıllardır verdikleri mücadelenin sonunda amaçlarına ulaştıklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kırkağaç Kavununun tescilinin yayımlandığını belirten Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay ise bunun ilçe ve bölge için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Kırkağaç Kavununun uzun raf ömrü, kendine özgü aroması ve lezzetiyle bilindiğini ifade eden Oktay, Avrupa Birliği tesciliyle bu özel ürünün uluslararası alanda tanınırlık kazandığını söyledi.