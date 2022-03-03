Şaban ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Şaban ayı 13. 14. ve 15. gün orucu hangi günler, nasıl tutulur? (Şaban ayı orucu fazileti)

Mübarek üç ayların ikincisi şaban ayı yarın idrak edilecek. Şaban ayının başlamasına saatler kala oruç ibadetini yerine getirmek isteyenlerin aramaları da yoğunlaştı. Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadislerinde; "Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!" buyurdu. İşte Şaban ayı orucu ve Şaban ayı orunun fazileti…

ŞABAN AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şaban ayı orucu 4 Mart Cuma günü başlıyor.

ŞABAN AYI ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR, ŞABAN AYI 13. 14. VE 15. GÜN ORUCU HANGİ GÜNLER?

Oruç Tutulması Tavsiye Edilen Günler;

1.gün (4 MART 2022 CUMA)

13.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu) (16 MART 2022 ÇARŞAMBA)

14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu) (17 MART 2022 PERŞEMBE)

15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu) (18 MART 2022 CUMA)

ŞABAN AYI ORUCUNUN FAZİLETİ

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadislerinde; "Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!" buyurdu.

Şaban ayının önemli bir hususiyeti de, "Beraat gecesi"nin bu ayın on beşinci gecesine tesadüf etmesidir. Beraat gecesi, meleklerin inmesi, duaların kabul olunması, duaların geri çevrilmemesi gibi birçok fazilete sahip olduğu için, bulunduğu ayı da değerli kılmıştır.

Şaban ayı, İslam tarihinde bazı önemli olayların gerçekleşmesi açısından da önemlidir. Bunlar arasında, hicretin 2. yılına rastlayan Şaban ayı ortalarında nâzil olan Bakara 144. âyetle kıblenin Mescid-i Aksâ'dan Mescid-i Haram'a çevrilmesi ve diğer bir âyetle de Ramazan orucunun farz kılınması ile ilgili Bakara Suresinin 183-184. ayetleri sayılabilir.

Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı peygamber Efendimize nispet olunan bir aydır. Hz Hasan Radıyallahu anh'den rivayete göre Resûl-i Ekrem (s.a.v.) "Recep Allah'ın, Şaban benim ve Ramazan'da ümmetimin ayıdır" buyurmuştu