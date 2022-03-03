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GündemŞaban ayı zikirleri ve tesbihleri! Şaban ayının ilk günü hangi tesbihler çekilir, Diyanet’te göre çekilecek tesbihler ve zikirler!
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Şaban ayı zikirleri ve tesbihleri! Şaban ayının ilk günü hangi tesbihler çekilir, Diyanet’te göre çekilecek tesbihler ve zikirler!

Şaban ayı tesbihleri ve zikirleri neler? Şaban ayının ilk, ikinci ve üçüncü 10 gününde çekilecek tesbihler ve zikirler merak ediliyor. Üç ayların ikincisi Şaban ayı 4 Mart Cuma (yarın) idrak edilecek. Şaban ayına girilmesine az bir süre kala şaban ayına özel ibadetler ile Şaban ayında çekilecek tesbihler ve zikirler araştırılıyor. Şaban ayının ilk günü hangi tesbihler çekilir? Şaban ayının ilk, ikinci ve üçüncü 10 gününde çekilecek zikirler ve tesbihler…

03.03.2022 - 14:53 |
Şaban ayı zikirleri ve tesbihleri! Şaban ayının ilk günü hangi tesbihler çekilir, Diyanet’te göre çekilecek tesbihler ve zikirler!

Hz. Muhammed’in “Şaban benim ayımdır” olarak ifade edilen şaban ayına özel ibadetlerin araştırılması başlandı. Üç aylar 2 Şubat Pazar günü Recep ayıyla başladı, Recep ayının sona ermesiyle Şaban ayı başlayacak. Berat Kandili'ni de içinde barındıran Şaban ayı dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Şaban’ın 2 Nisan’da sona ermesiyle Ramazan ayı gelecek. İşte Şaban ayının ilk, ikinci ve üçüncü 10 gününde çekilecek zikirler ve tesbihler…

ŞABAN AYI ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ NELERDİR?

Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih: Ya Latif Celle Şanühü

Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih: ya Rezzak Celle Şanühü

Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi: ya Aziz Celle Şanühü

11. günü ile 20. günü arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü

21. günü ile 30. günü arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

Aynı zamanda Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"

Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"

Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.

ŞABAN AYININ İLK 10 GÜNÜNDE;

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

100 kere: Subhânallâhi'l-Latîf Celle şanüh.

ŞABAN AYININ İKİNCİ 10 GÜNÜNDE;

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

100 kere: Subhânallâhi'r-Razzâk Celle şanüh.

ŞABAN AYININ ÜÇÜNCÜ 10 GÜNÜNDE;

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

100 kere: Subhânallâhi'l-Azîz Celle şanüh

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