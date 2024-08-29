Rusya'daki festivale Türk film sektörü damgasını vurdu

Etkinlikte, başta ev sahibi Rusya’nın filmleri olmak üzere katılımcı ülkelerin hem tarihi hem de güncel filmleri gösterildi. Etkinlik kapsamında Moskova’da bulunan yapımcı ve yönetmen Fatih Aksoy, özel açıklamalarda bulundu.

180 ÜLKEDE İZLENİYOR

Aksoy, şunları söyledi: “Türk dizileri Rusya dahil 180 ülkede izleniyor. Türk dizileri bir ülkeye girince alışkanlık yapıyor. Rusya’ya karşı yaptırımlardan sonra Amerikan dizileri buradan çekilince bir boşluk oluştu. Bu Türk dizileri tarafından dolduruldu ve platformlar, televizyonlar kanalları bu durumdan çok da memnunlar, çünkü izleyici sayılarını artırdıklarını söylüyorlar.”

Aksoy, Güzel Aşklar Diyarı ve Şakir Paşa Ailesi dizilerinin yakın zamanda Türkiye’de gösterime gireceğini, Türkiye’de gösterime girdikten 1 hafta sonra ise Rusya ve Latin Amerika, Orta Doğu ve pek çok ülkede da gösterime gireceğini belirtti.

Moskova Hükümeti Kültür Bakanı Alexey Fursin ise etkinliğin amacını şöyle anlattı: “Ülkelerin ortak filmler yaparak birbirlerine daha da yakınlaşacağını düşünüyoruz. Türk film yapımcılarıyla da işbirlikleri geliştirebiliriz. Türk film endüstrisinin önde gelen isimleriyle işbirliği yapmaktan mutluluk duyacağız.” Hürriyet - Selçuk Böke

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