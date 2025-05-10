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Rusya’da Interpol kırmızı bültenle, Gürcistan’da yeşil bültenle aranan 2 şahıs yakalandı

10.05.2025 - 08:58Güncellenme Tarihi:
Rusya’da Interpol kırmızı bültenle, Gürcistan’da yeşil bültenle aranan 2 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rusya tarafından çıkartılan İnterpol kırmızı bülteniyle “Uluslararası Terörizm" suçundan uluslararası seviyede aranan şahsın Hatay'da, Gürcistan tarafından çıkartılan yeşil bültenle “Organize Suç Örgütü Üyeliği" suçundan uluslararası seviyede aranan ve Rusya’da faaliyet gösteren suç örgütü üyesi B. P'nin Antalya’da yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Rusya tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Uluslararası Terörizm" suçundan uluslararası seviyede aranan L. R. Hatay’da, Gürcistan tarafından çıkartılan Yeşil Bültenle “Organize Suç Örgütü Üyeliği" suçundan uluslararası seviyede aranan ve Rusya’da faaliyet gösteren suç örgütü (vor v zakone) üyesi olan B. P. Antalya’da yakalandı.

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ile Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Hatay ve Antalya İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan ortak çalışmalar sonucu operasyonlar düzenlendi.

Operasyonları koordine eden Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Uluslararası güçlü iş birliğimizle, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

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