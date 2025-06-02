Rusya ve Ukrayna arasındaki kritik görüşme başladı! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Tüm dünyanın gözü burada

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanması için diplomatik girişimlerini sürdürdüğüne dikkat çeken Dışişleri Bakanı Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Saygıdeğer katılımcılar, bugünkü toplantımızda iki ülkenin ateşkese dair koşullarını ve perspektiflerini değerlendirmeye devam etmelerini hedefliyoruz. Aynı zamanda mülahazalarla savaş esirlerinin değişimi sürecini bir adım daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Liderler toplantısı için gerekli hazırlıkları da ele almayı öngörüyoruz.

Düzenli görüşmelerin yapılmasını, taraflar arasında güvenin tesisi açısından değerli görüyoruz.

Görüşmelerin verimli geçerek en kısa zamanda somut ilerleme sağlanması ve arzu edilen sonuca ulaşılması temel beklentimizdir.

ABD'nin bu görüşmelere yönelik inancını ve desteğini son derece önemli buluyoruz. Sayın Trump'ın barışın tesisi konusundaki kararlılığı yeni bir fırsat penceresi aralamıştır. Asıl olan sürdürülebilir bir barışın sağlanmasıdır.

Böylelikle küresel alanda yaşanan enerji, gıda ve ulaştırma güvenliği gibi pek çok meselenin de çözümüne katkıda bulunacaktır. Bu süreçte Türkiye olarak her türlü kolaylaştırıcı adımı atmaya hazırız. Aynı coğrafyayı paylaştığımız ve tarihi, kültürel, ekonomik ve siyasi açıdan güçlü bağlarımız olan iki ülkenin Türkiye'ye duyduğu güven bizim için her türlü mülahazanın ötesindedir.

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Burada yapacağınız görüşmeler küresel ve bölgesel kader açısından belirleyici olacaktır. Tüm dünyanın gözü sizlerin burada yapacağı temaslara ve tartışmalara odaklanmış durumdadır. Bu fırsattan yararlanarak bizleri barışa bir adım daha yaklaştıracak kararlar alacağınıza inanıyoruz. Değerli heyet başkanlarına ve heyet üyelerine tekrar teşekkürlerimizi sunuyor, müzakerelerinizin Ukrayna ve Rusya halkları için güzel sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.

ZELENSKİ: 'BARIŞ İÇİN GEREKLİ ADIMLARI ATMAYA HAZIRIZ'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada, "Barış için gerekli adımları atmaya hazırız" ifadesini kullandı. Zelenski, Litvanya'da NATO liderleriyle yaptığı toplantıda konuşurken, Rusya'nın İstanbul görüşmelerini sabote edebileceğini öne sürerek, "bir sonuç alınamaması halinde acilen yeni yaptırımlara ihtiyaç duyulduğunu" vurguladı.

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HEYETLER ÇIRAĞAN SARAYI'NA GELDİ

Rusya ve Ukrayna heyetleri, görüşmeler öncesinde Çırağan Sarayı'na geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, taraflar arasındaki görüşmeye MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılacağı duyuruldu.

ZELENSKİ, UKRAYNA HEYETİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayımladığı kararnameye göre, İstanbul görüşmeleri öncesinde Ukrayna heyetinin kadrosunda değişiklik yaptı. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov liderliğindeki 14 kişilik ekibe Genelkurmay Başkanlığının Uluslararası Hukuk Dairesi Başkanı Andrey Fomin, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiserliğinin temsilcisi Yury Kovbasa ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Evgeny Ostyansky olmak üzere üç yeni yetkili eklendi. Daha önceki görüşmelere katılan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Uluslararası ve Operasyonel Hukuk Dairesi Başkanı Aleksey Malovatsky ise Çırağan Sarayı'nda müzakereleri yürütecek heyette yer almadı.