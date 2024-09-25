Rusya lideri Putin, Numan Kurtulmuş'u kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Moskova’da üç gün süren yoğun ve verimli bir program gerçekleştirdiklerini, hem Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko hem de Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Ayrıca sosyal grupları görme imkanı bulduklarını ifade eden Kurtulmuş, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diploması Akademisinde öğrencilerle bir araya geldiklerini, Moskova Merkez Camii’ni ziyaret ederek buradaki Müslüman toplumun temsilcileriyle görüştüklerini aktardı.

Moskova Yunus Emre Enstitüsünü de ziyaret ettiklerini belirten Kurtulmuş, burada Rus medyasına verilen Türkçe eğitimin başlangıç dersine katıldıklarını kaydetti.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'e, nazik kabulleri dolayısıyla teşekkür ediyor, ziyaretimizin Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. 🇹🇷🇷🇺 pic.twitter.com/m5ApeBCP4w — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) September 25, 2024

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Moskova’da çok faydalı bir görüşme trafiği gerçekleştirdiğini söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Moskova’daki en önemli toplantılarımızdan birisi, bu sabah Federasyon Konseyi Genel Kurulunda yaptığımız toplantıdır. Orada Türkiye’nin görüşlerini çok kısaca anlatma imkanımız oldu. Türkiye ile Rusya arasında hakikaten iki devlet liderinin fevkalade samimi, iyi niyetli dostane ilişkileriyle başlayan çok yakın bir çalışma içerisindeyiz. Bu dönemde bütün devlet kurumlarımızın da buna ayak uydurması lazım. Hiç şüphesiz parlamenter diplomasinin kurumlarının da burada çok aktif çalışması lazım. Türkiye’nin Rusya ile olan ilişkilerinde sadece ticari ilişkiler değil aynı zamanda enerji, savunma sanayi, turizm gibi alanlarda olan yaklaşımlar gibi fevkalade yakın ilişkilerin olduğu, dünyadaki temel sorun alanlarına da benzer yaklaşımlar içerisinde olduğumuzu bir kere daha görüşmelerimizde teyit ettik.

Özellikle Orta Doğu’daki yaşanan büyük sıkıntının, İsrail’in saldırılarının, İsrail’in sadece Filistin halkına değil bütün bölge halkına karşı başlatmış olduğu bu savaş da Rusya ile Türkiye’nin benzer görüşler içerisinde olduğunu bir kere daha teyit etmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Ayrıca geleneksel değerler ve aile değerleri konusunda iki toplumun ne kadar birbirine yakın görüşlere sahip olduğunu gördük. Bugünkü konuşmamda da dile getirdim. Özellikle uygulanan tek taraflı ambargoları hiçbir zaman desteklemediğimizi, benimsemediğimizi; bunun aslında ambargoyu koyanların niyetlerine de hizmet etmediğini ve tamamıyla bir halkı cezalandırmak anlamına geldiğini bir kere daha teyit ettik.”

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Görüşme, daha sonra basına kapalı devam etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in kabulünde, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko da yer aldı.