Rümeysa öğretmenin ırmakta cansız bedeni bulundu
23.03.2026 - 14:42Güncellenme Tarihi:
Manavgat'ta Manavgat Irmağı'nda 29 yaşındaki İngilizce öğretmeni Rümeysa Güven'in cansız bedeni bulundu. Güven'in cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma kapsamında, olayın nasıl gerçekleştiği ve olası bir suç unsurunun olup olmadığı araştırılıyor.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde İngilizce öğretmeni Rümeysa Güven’in (29) ırmakta cansız bedeni bulundu.
Manavgat Irmağı’nda sabah saatlerinde su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Gelen Sahil Güvenlik ekibi tarafından sudan çıkarılan cesedin, İngilizce öğretmeni Rümeysa Güven’e ait olduğu belirlendi. Güven’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.