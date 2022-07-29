RTÜK'ten Netflix hakkında flaş karar! İnceleme başlatıldı

RTÜK, Netflix'in çocuk ve gençleri olumsuz etkileyen Jurassic World Kretase Kampı adlı yapımı hakkında inceleme başlattı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK olarak dijital platformları yakından takip ediyoruz. Çocuk ve gençleri olumsuz etkileyebilecek, değerlerimizi hiçe sayan içeriklere müsaade etmemekte kararlıyız. Bu bilinçle, Netflix platformunda yayınlanan Jurassic World Kretase Kampı adlı yapım hakkında inceleme başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.