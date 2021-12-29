RTÜK, yayın ilkesi ihlallerini ve lisans taleplerini görüştü

Ebubekir Şahin başkanlığında toplanan RTÜK, izleme uzmanlarının hazırladığı raporları ele aldı. Tele 1’de yayınlanan "Demokrasi Arenası" programında emekli Amiral Türker Ertürk'ün kullandığı sözleri inceleyen RTÜK, 6112 sayılı Yasada geçen yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiğine karar verdi. Üst Kurul, programda sarf edilen, “Bu iktidar cumhuriyet düşmanı, gerçekten öyle. Bu iktidar demokrasi düşmanı, bu kadın-erkek eşitliğine düşman, çağdaş değerlere düşman. Türkiye, işte nerede Suriye'de, nerede Libya'da bu tür maceralar peşinde, emperyalist maceralar peşinde. Paralarınız buralarda yok oluyor biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin tetikçiliğini yapıyor” şeklindeki sözlerin eleştiri sınırlarını aşan, devletin saygınlığını zedeleyici ve toplumda ayrışmaya neden olabilecek ifadeler olduğuna kanaat getirerek yayıncı Tele 1’e idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Halk TV’ye “Sözüm Var” yaptırımı

Üst Kurul, Şirin Payzın, Emin Çapa ve Barış Terkoğlu'nun yer aldığı Halk TV’nin “Sözüm Var” programı hakkında düzenlenen raporu da görüştü. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aleyhinde yayın yapılan programda dile getirilen açıklamaların kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde olduğu tespit edilerek Halk TV’ye idari para cezası verildi.

Disney + lisans aldı

RTÜK toplantısında Disney Plus’ın internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisans başvurusu da görüşüldü. Yapılan değerlendirme sonucu mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren, yurt dışı menşeili yayın kuruluşuna Türkiye’de 10 yıl süre ile yayın yapma hakkı tanıyan lisans verildi.