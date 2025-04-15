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RTÜK, 'Esra Erol'da' programına ilişkin inceleme başlattığını duyurdu

15.04.2025 - 13:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

RTÜK, 'Esra Erol'da' programına ilişkin inceleme başlattığını duyurdu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ATV'de yayımlanan "Esra Erol'da" programına ilişkin inceleme başlattı.

Kuruldan yapılan açıklamada, ATV'de yayımlanan "Esra Erol'da" programına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen yayın hakkında inceleme başlatıldığı, gerekli işlemlerin ivedilikle gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Yayıncı kuruluşlarımızın, özellikle aile yapısı, çocukların korunması ve toplumsal değerler konusunda daha hassas ve sorumlu davranmaları gerektiğini, bu tür programlarla ilgili almış olduğumuz 'İlke Kararları'nı bir kez daha önemle hatırlatırız." ifadelerine yer verildi.

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