RTÜK Başkanı Şahin: Reyting her şeydir ama RTÜK için her şey değildir

TİAK’ın verilerine göre, televizyon izleme süreleri pandeminin de etkisiyle tüm yaş gruplarında arttı. Türkiye’de ortalama televizyon izleme süresi en yüksek olan il İzmir olarak açıklanırken, televizyonda en çok diziler ilgi gördü. TİAK ayrıca 2022-2027 5 yıllık dönem için reyting ölçümleri konusunda mevcut yüklenici olan Kantar Medya’yla anlaşma yapıldığını duyurdu.

ÇALIŞMA 40 İLDE YAPILDI

Türkiye’de televizyon izleme araştırmalarını organize eden TİAK, Türkiye Televizyon İzleyici Ölçümü Araştırması 2020 sonuçlarını ve yeni döneme ilişkin gelişmeleri, düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Araştırmaya 40 ilin ilçe toplam nüfusu 10 bin üzeri olan tüm yerleşim yerlerinde, en az 1 çalışan televizyonu olan haneler dahil edildi. Ölçüm sonuçları panel hanelerinde yaşayan 5 yaş ve üzerindeki kişiler ve bu haneleri ziyaret eden misafirlerin TV izlemelerini içeriyor. 31 Aralık 2020’de paneldeki hane sayısı 4 bin 284, raporlanan kişi sayısı 14 bin 389, peoplemeter sayısı ise 5 bin 367 olarak açıklandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, TİAK Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Önal, Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura, Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler, TİAK Yönetim Kurulu Üyeleri, kanal ve ajans yöneticileri ve TİAK temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 2022-2027 döneminde Türkiye’de reyting ölçümlerini yapacak araştırma şirketi Kantar Medya ile bir imza töreni gerçekleştirildi.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN’DEN REYTİNG VURGUSU

Programın açılış konuşmasını yapan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “RTÜK denetleme ve düzenleme faaliyetleri yürütürken TİAK ile beraber izleyici ölçümleri konusunda iş birliği içerisine girmiştir. Bu iş birliği dünyada önemli olan ve gerçekten başarılı bir şekilde yönetilen iş birliğidir. Reytinglerin, izleme alışkanlıklarının bu denli düzenli takip edilmesi ve günümüzün teknolojilerinin her ağında kullanılması bizi memnun etmektedir” dedi.

“DÜZENLEMEYİ DESTEKLERİZ”

Televizyon ölçüm memnuniyetlerinin radyo ölçümlerinde de aynı şekilde olmasını arzu etiğini söyleyen Şahin, “TİAK ile Radyo Dinleme Hizmetleri Organizasyon Tanıtım ve Yayıncılık Anonim Şirketi (RİAK) çatısı altında ortak bir düzenleme gerçekleştirilebilir ve bu düzenlemeyi de destekleyeceğimizi bildirmek isterim. Bundan sonraki süreçte radyo ölçümleri de televizyon ölçümleri gibi net olarak hiçbir şaibeye yer vermeden hem reklam verenleri memnun edecek hem de reklamdan pay alan grupları memnun edecek bir sistematik içerisinde oluşur diye düşünüyorum” diye konuştu

EN ÇOK REYTİNG ALAN PROGRAMLAR EN ÇOK ŞİKAYET EDİLENLER

Reytinglerin önemine vurgu yapan Şahin, “Reytingler çok önemli. Reytingler belirlenmeden, reklamların paylaşılması ve izleyici alışkanlıkları sebebiyle de yeni yapımların yapılması mümkün olmaz. Biz çok şanslıyız, dünyanın birçok ülkesinde yapılamayan sistem bizde var. Reyting her şeydir ama RTÜK tarafından baktığınız zaman da her şey değildir. Tabi ki teknik taraftan bakıldığı zaman reyting olmazsa olmaz ama içerik anlamında baktığımız zaman reyting bizim için her şey değildir. Bunu zaman zaman dizilerimiz, gündüz kuşağı veya tartışma programlarında görüyoruz. En çok reyting alan programlar bazen en çok şikayet edilen programlar, reklamlar, yapımlar ve diziler olabiliyor. Bizde RTÜK olarak bu ince çizgide denetim faaliyetlerimizi götürmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

DİZİLERİN GÜCÜNE İNANAN BİR RTÜK BAŞKANIYIM

Türk dizilerinin aldığı yüksek reytinge dikkat çeken Şahin, “Sadece ülkemizde değil yurt dışında da hem ülkemizi hem kültürümüzü hem değerlerimizi anlatabiliyor. Ben dizilerin gücüne inanan bir RTÜK başkanıyım. Dizilerimiz yurt dışına ihraç konusunda kalemimizin dışında, bizi tanıtan en önemli elçilerimizdir. Ülkemizdeki yabancı dizilerin kendi dilleriyle ve alt yazılı olarak verirsek Türkiye’deki yabancı dil öğrenme ve kullanımımız artabilir” dedi.

ÖNAL: PANDEMİYLE İKİNCİL EVLER PROJESİ İLE HIZLICA ELE ALDIK

TİAK Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Önal ise “2020 yılında küresel çapta dünyayı etkisi altına alan pandemi, hayatın hemen her alanını derinden etkiledi. Çoğu sektör bu süreçten olumsuz etkilenirken, televizyon sektörü bu kritik süreci, içeriklerini zenginleştireceği ve hane halkının başlıca mecrası olma halini pekiştireceği bir fırsata dönüştürdü. Bu sıra dışı dönemde TİAK olarak çalışmalarımızı ihtiyaç hızında ve kesintisiz olarak sürdürdük. Evde geçirilen sürelerinin arttığını, insanların kısıtlamalar sırasında ve sonrasındaki normalleşme dönemlerde yazlıklarda, ikincil ikametlerinde yaşamaya başladığını gördük. Özellikle vurgulamak istiyorum ki 2020 yılında hane halkı davranışlardaki bu değişikliği İkincil Evler Projesi ile hızlıca ele aldık ve artık bu haneler de ölçümlerimize ve raporlarımıza dahil oldu. Yine bu dönemde hayata geçirdiğimiz Kumandasız İzleme Oranlarının Düşürülmesine Yönelik Aksiyonlar, ölçümlerimizdeki hassasiyeti pekiştirdi” dedi.

DÜNYADA TV İZLEME SÜRESİ 2 SAAT 54 DAKİKA

Teknolojide yaşanan gelişmelerin de katkısıyla içerik izleme platformlarının sayısında özellikle bu dönemde ciddi bir artışa şahit olduklarını aktaran Önal, “Ancak bu artış televizyondan yapılan ortalama izleme sürelerini sanılanın aksine olumsuz etkilemedi. Pandemi döneminin de etkisiyle 2020 yılında, ülkemizde ortalama televizyon izleme süresi 19 dakika artışla 4 saat 33 dakikaya çıktı. Dünyadaki ülkelerin yüzde 77’sinde bir önceki yıla göre daha uzun sürelerde televizyon izlendi ve ortalama televizyon izleme süresi 2 saat 54 dakikaya ulaştı. Avrupa’da ise bu rakam 3 saat 54 dakika oldu. Genç, yetişkinler kategorisinde izleme süresi ülkemizde ortalama 3 saat 42 dakikaya ulaşırken, dünya ortalamasında bu süre 1 saat 49 dakika olarak gerçekleşti” dedi.

NİSAN AYINDA KİŞİ BAŞI TELEVİZYON İZLEME SÜRESİ 6 SAATE ÇIKTI

Televizyonun hala çok izlendiğini vurgulayan Önal, “Vaka sayılarının yükselişi ve kısıtlamalarla hane halkının evde geçirdiği zamandaki artış, tüm hedef kitleler nezdinde televizyon izleme sürelerine yansıdı ve kısıtlamaların başlangıcı olan nisan ayında kişi başı televizyon izleme süresi 6 saate kadar çıktı. İçeriklere baktığımızda ise özellikle vurgulamak isterim ki Türk dizileri giderek artan bir performansla dünya ölçeğinde başarılar elde ediyor. Bu kapsamda 25 Türk dizisi yurt dışında 2020 yılında yıl boyunca en çok izlenen ilk 10 program arasına girdi. Bu büyük başarı Türkiye’yi Amerika’nın ardından en çok dizi ihraç eden ikinci ülke konumuna da getirdi. Pandemi döneminde artan ivmesiyle tüm trendler ve izleme davranışları, televizyonun hâlen en çok tercih edilen ekran olduğu hususunu bir kez daha pekiştirdi” diye konuştu.

“PANDEMİDE 2’NCİ EVLERİ ÖLÇÜME DAHİL ETTİK”

Geçen yıllara farkla ölçümlemede misafir izlemelerini ve zaman kaydırmalı izlemeleri de raporlamaya dahil ettiklerini ifade eden TİAK Genel Müdürü Dursun Güleryüz de “Özellikle 2020 yılında ülkemizde de etkisini gösteren Kovid-19 pandemisinin de etkisiyle 2’nci evlerde (yazlık, kır evleri vb.) artan televizyon izlemelerini de ölçüme dâhil ettik. Bu gelişmede de dünyada öncü ülkeler arasındaki yerimizi aldık. Televizyon izleyicilerinin ekran ile ilişkisi çok dinamik; lineer televizyon izleme pratiği hala çok etkin fakat televizyon izlerken zaman, mekân kavramı, platformlar ve izleme araçları hızla değişiyor. Ölçüm sistemimize yönelik yaptığımız gelişmeler izleyici ölçümleri konusunda yaşanacak yeniliklere ışık tutacak ve birçok ülkeye örnek olacaktır” ifadelerini kullandı.

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

Toplantıda açıklanan Televizyon İzleme Ölçümü Yıllığı 2020 sunumunda yer alan verilere göre, dünyada ortalama 2 saat 54 dakika olan televizyon izleme süresi Türkiye’de 4 saat 33 dakika olarak gerçekleşti. Türkiye’de, 2019 yılına kıyasla, pandeminin yaşandığı 2020 yılında ortalama televizyon izleme süresi 19 dakika arttı.

HAFTA İÇİ ÇARŞAMBA, HAFTANIN TÜM GÜNLERİNDE İSE PAZAR LİDER

2020 yılı verilerine göre, hafta içi yüzde 18,91 ile en fazla çarşamba günü izleme yapılırken, hafta sonu ve diğer tüm günler içinde en fazla izleme oranına sahip gün yüzde 19, 49 ile pazar günü oldu. Yıl ortalamasına bakıldığında en fazla televizyon izlenen saat aralıkları ise 20.00-23.00 olarak belirlendi. 2020 yılında en çok televizyon izlenen ay nisan, en az TV izlenen ay ise ağustos olurken, yılın ortalama televizyon izleme rekoru, 29 Mart 2020 (Pazar) günü 6 saat 48 dakikayla gerçekleşti.

TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARINDA DİZİLER ÖNDE

Tüm izleyiciler arasında, diziler yüzde 29, çocuk programları ise yüzde 21,1 ile toplam izlenme payı en yüksek program türleri oldu. Türk dizileri yurt dışında da ilgi odağı olarak büyük başarı kazandı. 25 Türk dizisi, 11 ülkede, 2020 yılı boyunca en çok izlenen ilk 10 program arasına girdi.

Bu diziler arasında ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 3 ülkede, ‘İstanbullu Gelin’ ve ‘Sen Anlat Karadeniz’ 2 ülkede listeye girmeyi başardı. Ayrıca ‘İstanbullu Gelin’, ‘Fazilet Hanım ve Kızları’, ‘Beni Affet’, ‘İkizler Memo-Can’ ve ‘Siyah Beyaz Aşk’ yapımları yayınlandıkları ülkelerde tüm programlar arasında ikinci sırayı aldı.

2020’de dünyada en çok televizyon izleyen ülke ise 5 saat 45 dakika ile Romanya iken, İzlanda 1 saat 16 dakika ile en az televizyon izleyen ülke oldu.