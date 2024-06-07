RTÜK Başkanı Şahin: Hem yargı önünde hem de idari anlamda mücadele edilecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın organlarında yer alan yanlış haberler, gerçek dışı sosyal medya paylaşımları ve halkı bilinçli olarak yanlış yönlendirme girişimleri sonrasında bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığını bildirdi.

“GERÇEK DIŞI” KREDİ İDDİASI

İlgili mahkemenin verdiği yayın yasağı ortadayken ve Halkbank’ın resmî yalanlamalarına rağmen halen gerçek dışı kredi haberleri dolaşıma devam ettiğini kaydeden Şahin, “Halk Bankasını, şahsımı ve Üst Kurulumuzu maksatlı olarak yıpratmayı görev edinen, işi gazetecilikten başka her şey olan birilerinin, uzmanlarımızın medya kuruluşları ile irtibatlarına yönelik çarpıtma çabalarına acı bir tebessümle şahit oluyoruz.” dedi.

“SANSÜR DEĞİL”

Şahin, RTÜK İletişim Merkezi gibi çeşitli kanallar üzerinden medya hizmet sağlayıcı kuruluşların asılsız, yanlış ve yalan haber yaptığı ihbarları RTÜK’e ulaştığında görevli uzman personelin tamamen ilgili yayıncının lehine olacak şekilde gerekli uyarıları yaptığını anlatarak “Uyarılar sansür değil, yayıncı kuruluşun lehine olacak yapıcı ikazlardır. Yapılan yalan, yanlış veya manipülasyon amaçlı haberin düzeltilmesi uyarısıdır. Yayıncıların mahkemenin yayın yasağına uymaması ve yapıcı uyarılarımızı dikkate almaması durumunda gerekli idari yaptırım ve hukuki hak arayışları gündeme gelecektir.”

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YALANI YAYMA ÇABASI

Şahin, açıklamasına şöyle devam etti:

Bilinçli olarak servis edilen yalan haberlerle ve yalanı yayma çabasında olanlar ile hem yargı önünde hem de idari anlamda mücadele edilecektir. Hiç kimsenin vatandaşımızın hizmetinde olan güzide bir Kamu Bankamıza ve Üst Kurulumuza haksızca saldırmasına hakkı yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.