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Roman Abramovich Dolmabahçe'de! Yine orada görüldü, sürpriz fotoğraf...

Dünyanın merakla beklediği tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Töreni takip edenler arasında ünlü Rus milyarder Roman Abramovich de vardı. Abramovich, geçtiğimiz aylarda gerçekleşen tarihi Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine de katılmıştı.

22.07.2022 - 19:33 | | Alper KORKMAZ-Erdi DEMİR-İbrahim MAŞE / İSTANBUL, (DHA)
Roman Abramovich Dolmabahçe'de! Yine orada görüldü, sürpriz fotoğraf...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenini Rus Milyarder Roman Abramovich de takip etti. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterresin hazır bulunduğu tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenine katıldı.

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Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisinde gerçekleştirilen imza törenine Rus Milyarder Roman Abramovich de geldi. Rus heyetiyle birlikte törenin düzenleneceği solana gelen Abramovich töreni takip etti

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