'Rockçı' teröristin planı tutmadı! Kılıktan kılığa girdiler

İstanbul Terör ve İstihbarat Şubesi Ekiplerinden oluşan Risk Analiz Ekipleri DEAŞ VE PKK'ya katılmak üzere yurt dışından ülkemize gelen 6 bin 807 kişiyi tek tek tespit etti. Polisleri atlatmak için teröristlerin kılıktan kılığa girdiği ortaya çıktı.

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, yakalanan teröristlerle ilgili detayları aktardı.

"Türkiye son dönemde terörle mücadele müthiş bir ivme yakaladı." diyen Nihat Uludağ, "Etkili mücadele DEAŞ ve PKK'nın Türkiye'nin yeterli düzeyde insan kaynakları sağlayamamasına neden oldu. Bu terör örgütleri insan kaynakları için yurt dışına yöneldi. Bunu fark eden İstanbul Emniyeti özel bir ekip kurdu. Risk analiz birimi yani inat ekipleri. Bu ekipler havalimanlarında yurt dışından gelen kişileri analiz ediyor, profil çalışması yapıyor. Terör örgütlerine katılım için gelip gelmediklerini tespit ediyor." dedi.

'ROCKÇI' KILIĞINDA TERÖRİSTLER

Uludağ, "DEAŞ'lı terörist polisi nasıl atlayacağına dair bir kitap hazırlayıp bunu dağıtıyor. Tabii bu kitap emniyetin eline geçiyor. Polisi atlatmak için rockçı kılığında geliyorlar. Turist olarak görünmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

HAVALİMANLARINDA YÜZ TANIMA SİSTEMİ

Yurt dışında Türkiye aleyhindeki terör faaliyetlerine katılan herkesin görüntülerinin arşivlendiğini söyleyen Uludağ, "Onlar yüz tanıma sistemine dahil ediliyor. Bu inad edilme, geri gönderilme için mahkeme kararına gerek yok." şeklinde konuştu.

"KULAKLIK" PLANI TUTMADI

Teröristlerin ekipleri atlatma yöntemlerine değinen Uludağ, "Önce daha örgüte yakın bir kıyafetle geliyor sınır dışı ediliyor, sonra farklı bir pasaportla bu kılığa giriyor. Kulaklık takıyor, rock müzik dinleyen bir turist havası veriyor. Polis ekipleri hemen devreye giriyor. Müzik çalarına bakıyorlar için boş. Müzik filan dinlediği yok." dedi.

"MÜTHİŞ BİR OLAY"

6 bin 807 kişinin terör örgütüne katılımı engellendiğini belirten Nihan Uludağ, "Müthiş bir olay. Terör örgütlerinin insan kaynağı kazanmasının önüne geçiliyor." şeklinde konuştu.

KILIKTAN KILIĞA GİRİYORLAR

Teröristlerin kılıç değiştirdiği fotoğrafları gösteren Uludağ, "DEAŞ'lı terör örgütü üyesi bir kadın sanki Avrupalı gibi geliyor. Özel eğitimli ekipler bunları tespit ediyor. Önce bu kıyafetiyle geliyor olmuyor, daha sonra başka kıyafetiyle geliyor. Kılıktan kılığa giriyor. Gerçek yüzleri bu. Bu anlamda terörle mücadele çok etkili. Bizim havalimanlarımızda artık yüz tanıma profilleri var. Dünyanın neresinde olursa olsun suça karışmış kişiler tespit ediliyor." ifadelerini kullandı.