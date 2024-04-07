GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Rezidanstaki korkunç ölüm! Canlı yayın iddiası sonrası 2 kişi gözaltına alındı

Rezidanstaki korkunç ölüm! Canlı yayın iddiası sonrası 2 kişi gözaltına alındı

Esenyurt’ta Dilaray Karmaz (25), iddiaya göre oturduğu rezidansın 30’uncu katından düşerek hayatını kaybetti. Dilaray Karmaz'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada kız kardeşi Lale Begüm Karmaz ile arkadaşı Zeynep İlkay Oyan gözaltına alındı. Karmaz kardeşlerin sosyal medyada canlı yayın yüzünden tartıştığı öğrenildi.

07.04.2024 - 14:42 | | DHA
Rezidanstaki korkunç ölüm! Canlı yayın iddiası sonrası 2 kişi gözaltına alındı

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi’ndeki bir rezidansta meydana geldi. Binada oturanlar bir kişinin yere düştüğünü fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, düşen kişinin bir kadın olduğunu gördü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalarda düşen kişinin Dilaray Karmaz olduğu tespit edildi.

Bayramda çalışana ek ödeme yapılacak! İşte çift yevmiye hesabı...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Bayramda çalışana ek ödeme yapılacak! İşte çift yevmiye hesabı... Haberin Tüm Görselleri

Olayla ilgili araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri Karmaz’ın aynı evde kaldığı kız kardeşi Lale Begüm Karmaz ile arkadaşı Zeynep İlkay Oyan’ın bilgilerine başvurdu. Karmaz, olaydan önce kız kardeşi ile aralarında sosyal medya hesaplarında yaptıkları canlı yayınlarla ilgili tartışma çıktığını, bunun üzerine Dilaray’ın alkol alıp odasına giderek kapıyı kapattığını, daha sonra da atladığını söyledi.

Dilaray Karmaz’ın cansız bedeni olay yerinde nöbetçi savcının yaptığı incelemenin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri olay sırasında evde olan Lale Begüm Karmaz ile kız arkadaşı Zeynep İlkay Oyan’ı şüpheli olarak gözaltına aldı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından inceleme devam ediyor

Haberin Devamı
Ödeme tarihi öne çekildi! Paralar banka hesaplarına aktarılıyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ödeme tarihi öne çekildi! Paralar banka hesaplarına aktarılıyor Haberin Tüm Görselleri
İkinci el araba alacaklara bayram sonrası için fiyat uyarısı! Zam gelecek
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR İkinci el araba alacaklara bayram sonrası için fiyat uyarısı! Zam gelecek Haberin Tüm Görselleri
Kiracılara kötü, ev sahiplerine iyi haber! Yüzde 25 artış sınırı ile ilgili dikkat çeken açıklama
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Kiracılara kötü, ev sahiplerine iyi haber! Yüzde 25 artış sınırı ile ilgili dikkat çeken açıklama Haberin Tüm Görselleri

GÜNCEL HABERLER

Eylem Tok, oğlunu Amerika'ya kaçırmıştı! Oğuz Murat Aci’nin babası konuştu: Belki içinde çok önemli deliller var

Eylem Tok, oğlunu Amerika'ya kaçırmıştı! Oğuz Murat Aci’nin babası konuştu: Belki içinde çok önemli deliller var
Balıkçının ölümü dikkat çekti! Sosyal medya iddiası gündemde

Balıkçının ölümü dikkat çekti! Sosyal medya iddiası gündemde
Rezidanstaki korkunç ölüm! Canlı yayın iddiası sonrası 2 kişi gözaltına alındı

Rezidanstaki korkunç ölüm! Canlı yayın iddiası sonrası 2 kişi gözaltına alındı