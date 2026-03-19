Reyhanlı’da konteyner depoda yangın çıktı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında bir konteyner depoda yangın çıktı. Prizden kaynaklı çıkan yangında alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Yangın, endişe yarattı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.