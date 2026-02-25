GAZETE VATAN ANA SAYFA
Reyhanlı'da çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

25.02.2026 - 00:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Cuma Yunus YAŞATIR/ HATAY, (DHA)

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kamyonetin arkasına asılarak 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, akşam saatlerinde Reyhanlı'daki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi Seyir halindeki kamyonetin arkasına asılan 2 çocuk, sürücüden habersiz tehlike yaklaşık 3 kilometre tehlikeli şekilde yolculuk etti. Hem kendi hem de cadde üzerindeki trafiği tehlikeye düşüren çocukların bu yolculuğu diğer araçlarda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Diğer sürücülerin kornaya basarak uyardığı kamyon sürücüsünün aracını durdurması ile çocukların tehlikeli yolcuları herhangi bir yaralanma meydana gelmeden sona erdi.

