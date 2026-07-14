Son dakika: Yarın metrobüslerin güzergahı değişecek! İETT duyurdu: FSM Köprüsü kullanılacak

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Konuya ilişkin İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinden (İETT) yapılan son dakika açıklamasında, "İstanbul Valiliği kararı doğrultusunda, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Koşusu nedeniyle 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 03.00'ten itibaren, ikinci bir duyuruya kadar metrobüs seferlerinde geçici güzergâh düzenlemesi uygulanacaktır.