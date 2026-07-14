Emeklilik hobisi ticarete dönüştü! 3 kadın 3 ayda siparişlere yetişemez hale geldi

2

İşletmeci Semra Dağlı, emeklilik sonrası hobisini ticarete dönüştürdüğünü belirterek, "Emekli oldum ve hobilerimi ticarete dönüştürdüm. Sabun bazından dekoratif sabun ürünlerini keçe ile kapladıktan sonra farklı şekillerde sunuyoruz. Ürünler çok talep gördü ve çalıştığımız herkes memnun kaldı. 3 aylık bir çalışma sonucu sezona yetiştik ve gelen taleplerden çok memnunuz" dedi.