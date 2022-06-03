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Resmi Gazete'de yayımlandı, süre 1 yıl daha uzatıldı

Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi 1 yıl daha uzatıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

03.06.2022 - 07:28 |
Resmi Gazete'de yayımlandı, süre 1 yıl daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:

Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin, Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunu ile 28 Aralık 2005 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun geçici birinci maddesine dayanarak yaptıkları başvuruların sonuçlandırılma süresi, 22 Nisan 2021'deki Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan sürenin bitiminden itibaren 1 yıl uzatıldı.

Resmi Gazetede yayımlandı, süre 1 yıl daha uzatıldı

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