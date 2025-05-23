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Resmi Gazete’de yayımlandı! RTÜK Üyeliklerine seçim kararı

23.05.2025 - 01:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Kadircan GÜLER/ ANKARA, (DHA)

Resmi Gazete’de yayımlandı! RTÜK Üyeliklerine seçim kararı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri için yapılan seçim ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM kararına göre, 15 Şubat 2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35'inci maddesi uyarınca, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalacak olan ve Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti gruplarına düşen 1'er üyelik için Genel Kurulun 21.05.2025 tarihli 90'ıncı Birleşiminde yapılan seçim sonucunda, AKP grubundan Hasan Davulcu, CHP grubundan Tuncay Keser, İYİ Parti grubundan Ahmet Can Buğday seçildi.

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