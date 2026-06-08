Resmî Gazete’de yayımlandı: Dev demiryolu projesi için 'acele kamulaştırma' kararı! Adana ve Mersin'deki o köyler hazineye devrediliyor

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Karara göre, dev demiryolu projesinin Km: 55+001,00 ile 106+126,00 hat aralığını kapsayan ve projenin adeta omurgasını oluşturan 3. kesiminde çalışmaların kesintiye uğramaması hedefleniyor. Güzergâh üzerinde yer alan tüm araziler, binalar ve muhdesat (yapı ve ağaçlar), tapuda doğrudan Hazine adına tescil edilmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ivedilikle kamulaştırılacak. Acele kamulaştırma prosedürü sayesinde, hukuki süreçlerin inşaat takvimini aksatmasının önüne geçilmiş olacak.

İKİ İLİ VE ONLARCA KÖYÜ KAPSIYOR: İŞTE HAT GÜZERGÂHI

Yayımlanan resmi proje krokisine göre, yaklaşık 51 kilometrelik bu devasa hat şeridi, Adana ve Mersin illerinin lojistik anlamda en kritik noktalarından geçiyor.

Adana Ayağı: Hat, Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı tarihi ve doğasıyla bilinen Belemedik bölgesinden start alıyor ve Karaisalı ilçesindeki Hacıkırı bölgesine kadar uzanıyor.

Mersin (Tarsus) Ayağı: Projenin fiziki olarak en geniş ve en çok yerleşim yerini etkileyen bölümü ise Mersin’in Tarsus ilçesi sınırlarında kalıyor.

TARSUS’TA KAMULAŞTIRMA YAPILACAK MAHALLE VE KÖYLERİN TAM LİSTESİ:

Demiryolu hattının doğrudan içinden geçeceği Tarsus'a bağlı şu mahallelerde hummalı bir çalışma başlayacak:

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Kuşçular, Emirler, Bolaçalı, Kozoluk, Demirçit, Bucak, Çavuşlu, Yanıkkışla, Kadelli, Taşobası, Aladağlı, Kumdere, Gürlü, Cırbıklar, Topçu, Muratlı, Karayayla, Özlüce, Çamlımanda, Yunaklı ve Yenice Yiğitbaşı.

51 kilometrelik dev hat, en son durak olarak Yenice Fatih bölgesinde noktalanarak ana hatta bağlanacak.

AKSARAY-ULUKIŞLA-YENİCE DEMİRYOLU PROJESİ 3. KISIM ANALİZ KARTI