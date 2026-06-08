Resmî Gazete’de yayımlandı: Dev demiryolu projesi için 'acele kamulaştırma' kararı! Adana ve Mersin'deki o köyler hazineye devrediliyor
Türkiye'nin doğu-batı ve güney aksındaki yük ve yolcu taşımacılığını çağ atlatacak olan Aksaray-Ulukışla-Yenice Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesi’nin 3. kısmı için vites artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 11403 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, projenin belirlenen takvimde gecikmeksizin tamamlanabilmesi amacıyla Adana ve Mersin sınırları içerisindeki onlarca köy ve mahallede taşınmazlar için "acele kamulaştırma" düğmesine basıldı.
Karara göre, dev demiryolu projesinin Km: 55+001,00 ile 106+126,00 hat aralığını kapsayan ve projenin adeta omurgasını oluşturan 3. kesiminde çalışmaların kesintiye uğramaması hedefleniyor. Güzergâh üzerinde yer alan tüm araziler, binalar ve muhdesat (yapı ve ağaçlar), tapuda doğrudan Hazine adına tescil edilmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından ivedilikle kamulaştırılacak. Acele kamulaştırma prosedürü sayesinde, hukuki süreçlerin inşaat takvimini aksatmasının önüne geçilmiş olacak.
İKİ İLİ VE ONLARCA KÖYÜ KAPSIYOR: İŞTE HAT GÜZERGÂHI
Yayımlanan resmi proje krokisine göre, yaklaşık 51 kilometrelik bu devasa hat şeridi, Adana ve Mersin illerinin lojistik anlamda en kritik noktalarından geçiyor.
Adana Ayağı: Hat, Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı tarihi ve doğasıyla bilinen Belemedik bölgesinden start alıyor ve Karaisalı ilçesindeki Hacıkırı bölgesine kadar uzanıyor.
Mersin (Tarsus) Ayağı: Projenin fiziki olarak en geniş ve en çok yerleşim yerini etkileyen bölümü ise Mersin’in Tarsus ilçesi sınırlarında kalıyor.
TARSUS’TA KAMULAŞTIRMA YAPILACAK MAHALLE VE KÖYLERİN TAM LİSTESİ:
Demiryolu hattının doğrudan içinden geçeceği Tarsus'a bağlı şu mahallelerde hummalı bir çalışma başlayacak:
Kuşçular, Emirler, Bolaçalı, Kozoluk, Demirçit, Bucak, Çavuşlu, Yanıkkışla, Kadelli, Taşobası, Aladağlı, Kumdere, Gürlü, Cırbıklar, Topçu, Muratlı, Karayayla, Özlüce, Çamlımanda, Yunaklı ve Yenice Yiğitbaşı.
51 kilometrelik dev hat, en son durak olarak Yenice Fatih bölgesinde noktalanarak ana hatta bağlanacak.
AKSARAY-ULUKIŞLA-YENİCE DEMİRYOLU PROJESİ 3. KISIM ANALİZ KARTI
|Proje Parametresi
|Resmi Karar ve Güzergâh Detayları
|Stratejik ve Ekonomik Hedef
|Yasal Dayanak / Karar
|11403 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
|Projenin duraksamadan, zamanında bitirilmesi güvencesi
|Kamulaştırma Türü
|Acele Kamulaştırma
|Bürokrasiyi azaltarak doğrudan Hazine adına tescil
|İlgili Kamu Kurumu
|Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü
|İnşaat, mühendislik ve tapu işlemlerinin tek elden yürütülmesi
|Proje Hat Aralığı (3. Kısım)
|Km: 55+001,00 — Km: 106+126,00 (~51 Km)
|Adana (Pozantı-Belemedik) — Mersin (Yenice Fatih) arası
|Etkilenen İlçeler
|Pozantı, Karaisalı (Adana) & Tarsus (Mersin)
|Bölgesel istihdam, kamulaştırma bedelleri ve alt yapı dönüşümü
|Lojistik Vizyon
|Yüksek Standartlı Demiryolu
|Limanlar ile iç bölgeler arası kesintisiz yük ve hızlı yolcu akışı