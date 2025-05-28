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Resmi Gazete'de yayımladı! 2 ile yeni vali atandı

28.05.2025 - 00:49Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Resmi Gazete'de yayımladı! 2 ile yeni vali atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Tunceli Valiliğine Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine Faik Oktay Sözer getirildi.

Tunceli ve Bilecik valiliklerine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Tunceli Valiliğine Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Valiliğine İstanbul'un Beykoz Kaymakamı Faik Oktay Sözer atandı.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Vali-Mülkiye Başmüfettişliğine getirildi.

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